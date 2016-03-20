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بالصور..وزيرة التعاون الدولى تزور المعتمرين المصريين المصابين بالمدينة المنورة

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بالصور..وزيرة التعاون الدولى تزور المعتمرين المصريين المصابين بالمدينة المنورة بالصور..وزيرة التعاون الدولى تزور المعتمرين المصريين المصابين بالمدينة المنورة
توجهت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، عقب ترأسها الجانب المصرى فى الاجتماع الخامس للمجلس التنسيقى المصرى السعودى، من الرياض إلى المدينة المنورة، برفقة السفير عادل الألفى قنصل العام، لزيارة المعتمرين المصريين المصابين جراء حادث السير الذى وقع أمس على الطريق الذى يربط بين مدينتى مكة المكرمة والمدينة المنورة بالمملكة العربية ، والموزعين على عدة مستشفيات بالمدينة المنورة، وهى الحرس الوطنى، والملك فهد والسعودى الألمانى والميقات.

وجاءت زيارة وزيرة التعاون الدولى للمعتمرين المصريين المصابين، بناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث نقلت الوزيرة للمصابين حرص الرئيس على الاطمئنان عليهم والتأكد من توفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، ومتابعة احتياجاتهم بالتنسيق مع الأشقاء السعوديين.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولى أن المصرية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، حريصة على التواصل مع كافة المصريين فى الخارج، من أجل توفير أكبر رعاية لهم.

وقدمت وزيرة التعاون الدولى الشكر والتقدير للسلطات السعودية على الإجراءات السريعة التى اتخذتها للتعامل مع تداعيات حادث السير، وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة على تسهيل إنهاء الإجراءات الخاصة بدفن الجثامين فى منطقة البقيع، واهتمامه بتوفير كافة الرعاية للمصابين المصريين.

وزيرة-التعاون-الدولى-تزور-المعتمرين-المصريين-المصابين-بالمدينة-المنورة-(1)

وزيرة-التعاون-الدولى-تزور-المعتمرين-المصريين-المصابين-بالمدينة-المنورة-(2)

وزيرة-التعاون-الدولى-تزور-المعتمرين-المصريين-المصابين-بالمدينة-المنورة-(3)

وزيرة-التعاون-الدولى-تزور-المعتمرين-المصريين-المصابين-بالمدينة-المنورة-(4)
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مصر 365

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