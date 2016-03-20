تقرير في الجول - من هو سيباستيانو روسي الذي حطم بوفون رقمه في نظافة الشباك

نجح جيانوليجي بوفون في كسر الرقم القياسي في الحفاظ على شباكه نظيفة بشكل متتالي في الدوري الإيطالي وذلك بعد أن وصل إلى 973 دقيقة متتالية بدون أن تهتز شباكه بداية من مباراة سامبدوريا في الجولة الـ 19 وحتى هدف بيلوتي من ركلة جزاء في مباراة تورينو الليلة ضمن الأسبوع ال30.

بوفون حطم رقم ظل صامدا لمدة 22 عاما كان يحمله حارس ميلان السابق سبستيانو روسي والذي حافظ على شباكه نظيفة ل929 دقيقة خلال موسم 1993-1994.

إذا فمن هو روسي الذي حطم بوفون رقمه.

هو حارس ميلان في عصره الذهبي في التسعينيات بذغ سريعا مع تشيزينا، فبعد موسم واحد له مع الفريق في السيري أ لفت أنظار كشافي ميلان لينضم إليهم في 1990.

في أول موسم له كان بديلا للحارس أندريا بازالي قبل أن يرحل الأخير لبولونيا وفي موسمه الثاني نافس فرانشيسكو أنتونيولي على حراسة عرين الروسونيري ليفوز في النهاية بالمقعد.

ولحسن حظ روسي فقد كانت فترته كأساسي في عصرهم الذهبي وبدفاع مكون من الرباعي تاسوتي، باريسي، مالديني وكوستاكورتا أصبح هز شباك الروسونيري أمرا صعبا على المنافسين.

وجحود الرباعي الأخير أثر على مكان روسي في المنتخب الإيطالي فلم يتم استدعائه لتمثيل الأتزوري رغم تحقيق ميلان لأربع بطولات دوري في خمس مواسم ولكن مدرب الأتزوري أريجو ساكي أوضح بأن سبب عذرية شباك الروسونيري خط الدفاع وليس الحارس روسي.

رقم روسي حققه في موسم 1993-1994 عندما ظل محافظا على شباكه نظيفة لـ929 دقيقة في الفترة من ديسمبر 1993 وحتى فبراير 1994.

بداية الرقم كانت منذ أخر هدف تم تسجيله في مرمى ميلان في الدقيقة 37 من مواجهتهم لفريق كالياري في الأسبوع الـ 16 فظل روسي محافظا على شباكه نظيفة لـ 8 مباريات متتالية حتى جاء إيجور كولينكوف مهاجم فوجيا وأنهى الرقم في الدقيقة 66 من مواجهة فريقه لميلان روسي في الأسبوع ال25.

رقم روسي ظل صامدا منذ ذاك التاريخ وحتى الليلة عندما تجاوزه بوفون في الدقيقة الرابعة من دربي تورينو اليوم وزاد عليه حتى وصل إلى 973 دقيقة ليسجل رقم إيطالي جديد يضاف لإنجازات وأرقام العنكبوت.

روسي الذي ظل أساسيا في ميلان حتى منتصف موسم 1998-1999 عندما انهار ميلان وتراجع للمركز الـ 11 فتراجع الحارس معه وفي إحدى المباريات قام بالإشتباك مع أحد لاعبي بيروجيا ليتم إيقافه لخمس مباريات خسر معها مقعده الأساسي في ميلان لصالح كريستان أبياتي.

مسيرة روسي مع ميلان أنتهت في 2002 عندما أنتقل إلى بيروجيا ليقضي معهم موسم 2002-2003 قبل الإعتزال والإتجاه للعمل الفني حيث يعمل مدربا لحراس مرمى الروسونيري في قطاع الناشئين حاليا