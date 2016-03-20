تقرير في الجول - مانشستر ستيي مع بيللجريني.. 3 نقاط من 18 أمام الكبار

مرة أخرى يفشل مانشستر سيتي في الفوز بالدوري الإنجليزي وذلك بعد تعادل مع نوريتش سيتي في الجولة السابقة وخسارة جديدة ولكن هذه المرة في الدربي أمام مانشستر يونايتد.

الهزيمة الرابعة للفريق السماوي منذ أن تم إعلان بيب جوارديولا مديرا فنيا للفريق بداية من الموسم المقبل خلفا للمدرب بيللجريني الذي سيكمل الموسم الحالي.

أربع هزائم وتعادل وانتصارين هي نتائج سيتي منذ الأول من فبراير والبيان الرسمي لإعلان جوارديولا خليفة للمهندس التشيلي والانتصاران كانا على سندرلاند بهدف وأستون فيلان برباعية.

الهزائم الأربع جاءت ثلاثة منها في ملعب الاتحاد وأمام المنافسين ليستر سيتي وتوتنام منافسيه على الصدارة ومانشستر يونايتد جاره وعدوه الدائم بجانب كونه منافسا له على المركز الرابع والذي فقده سيتي لصالح الشياطين الحمر بنهاية المباراة.

بينما الهزيمة الرابعة فكانت أمام كبير أخر وهو ليفربول بثلاثية في الأنفيلد رود وبعدها تعادل سلبي مع نوريتش سيتي.

نتائج مانشستر سيتي لم تكن سيئة فقط بعد إعلان أن هذه هي الأيام الاخيرة لبيللجريني، فهذا الموسم السماوي لم يحقق أي فوز على الأندية المنافسة له، فأمام خماسي المقدمة ليستر سيتي، توتنام، أرسنال، مانشستر يونايتد ووست هام الفريق لم يحقق أي فوز.

تعادل وخسارة أمام يونايتد ومثلهما مع ليستر سيتي ووست هام، خسارة من أرسنال في الذهاب والإياب لم يُلعب بعد وتوتنام فاز على "سيتي" ذهابا وإيابا.

فريق المدرب بيللجريني هذا الموسم خسر شخصية البطل وأصبح صيدا سهلا لكل الفرق المنافسة، فلم يحقق سوى ثلاث نقاط من 18 نقطة متاحة له أمام خماسي المقدمة فخسر مكانه وسطهم وأصبح خارج المربع الذهبي في الوقت الحالي.