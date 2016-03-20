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اندلاع حريق هائل في مطار نورويتش البريطاني

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اندلاع حريق هائل في مطار نورويتش البريطاني اندلاع حريق هائل في مطار نورويتش البريطاني

أرشيفية

اندلع حريق داخل حظيرة للطائرات بمطار نورويتش البريطاني، اليوم الأحد، ولا تزال أسبابه مجهولة. وذكرت تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن سبعين من رجال الإطفاء يحاولون في الوقت الراهن السيطرة على الحريق ومنعه من الانتشار إلى أماكن أخرى داخل المطار. وأضافت الشبكة البريطانية أنه كانت هناك طائرة داخل الحظيرة عند وقوع الحريق .

ولم تتوافر أية تقارير- حتى الآن – عن سقوط قتلى أو مصابين نتيجة لهذا الحريق. وصرح متحدث باسم المطار بأن هناك محاولات لإخراج هذه الطائرة من الحظيرة، نافيا أن يكون الحريق قد أثر على حركة الطيران داخل المطار.

 

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