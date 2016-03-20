أخبار عاجلة

انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - #في_إفريقيا إنبي يكتسح أفريكا سبورتس بمجموع 6-1

Google+ Print
بالفيديو - #في_إفريقيا إنبي يكتسح أفريكا سبورتس بمجموع 6-1 بالفيديو - #في_إفريقيا إنبي يكتسح أفريكا سبورتس بمجموع 6-1

اكتسح إنبي ضيفه أفريكا سبورتس برباعية مقابل هدف ليتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس الكونفدرالية بعدما فاز ذهابا في كوت ديفوار 2-0.

قبل المباراة إنبي وضع قدما في الدور التالي بعد الفوز خارج أرضه 2-0 بفضل لاما كولين ومحمود قاعود.

ولم يترك إنبي أي فرصة لأفريكا سبورتس للعودة في المباراة فسجل هدفه الأول في الدقيقة 5 عن طريق إبراهيم يحيى.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل أوميد أوكوري الهدف الثاني وهدف ضمان التأهل للفريق البترولي.

في الشوط الثاني وبالتحديد بالدقيقة 70 سجل أفريكا سبورتس الهدف الأول من ركلة جزاء قبل أن يسجل من جديد إنبي وهذه المرة عن طريق لاكو كونيه بالدقيقة 84.

هدف رابع جاء لإنبي عن طريق وائل فراج في الدقيقة 87 أنهى المباراة لصالح الفريق البترولي بمجموع 6-1.

وينتظر إنبي مواجهة المتأهل من موانا الجابوني وأتليتكو البوروندي.

شاهد الأهداف

وكان للمقاصة قد نجح في التأهل إلى نفس الدور وذلك بعد تخطي دون بوسكو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي