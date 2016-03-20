بالفيديو - #في_إفريقيا إنبي يكتسح أفريكا سبورتس بمجموع 6-1

اكتسح إنبي ضيفه أفريكا سبورتس برباعية مقابل هدف ليتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس الكونفدرالية بعدما فاز ذهابا في كوت ديفوار 2-0.

قبل المباراة إنبي وضع قدما في الدور التالي بعد الفوز خارج أرضه 2-0 بفضل لاما كولين ومحمود قاعود.

ولم يترك إنبي أي فرصة لأفريكا سبورتس للعودة في المباراة فسجل هدفه الأول في الدقيقة 5 عن طريق إبراهيم يحيى.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل أوميد أوكوري الهدف الثاني وهدف ضمان التأهل للفريق البترولي.

في الشوط الثاني وبالتحديد بالدقيقة 70 سجل أفريكا سبورتس الهدف الأول من ركلة جزاء قبل أن يسجل من جديد إنبي وهذه المرة عن طريق لاكو كونيه بالدقيقة 84.

هدف رابع جاء لإنبي عن طريق وائل فراج في الدقيقة 87 أنهى المباراة لصالح الفريق البترولي بمجموع 6-1.

وينتظر إنبي مواجهة المتأهل من موانا الجابوني وأتليتكو البوروندي.

شاهد الأهداف

وكان مصر للمقاصة قد نجح في التأهل إلى نفس الدور وذلك بعد تخطي دون بوسكو.