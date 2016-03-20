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حارس إنبي يرد على توقيعه للأهلي.. ' زملائي في المنتخب استفسروا عن إمكانية انضمامي '

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حارس إنبي يرد على توقيعه للأهلي.. ' زملائي في المنتخب استفسروا عن إمكانية انضمامي ' حارس إنبي يرد على توقيعه للأهلي.. ' زملائي في المنتخب استفسروا عن إمكانية انضمامي '

أكد علي لطفي حارس مرمى إنبي أنه ملتزم بتعاقده مع ناديه، ردا على تفاوضه للانتقال إلى صفوف النادي الأهلي.

وقال لطفي عقب لقاء أفريكا سبورتس في الكونفدرالية: "عقدي مع إنبي ممتد عامين بخلاف الموسم الجاري، ولا توجد أي مفاوضات رسمية مع النادي الأهلي".

وأضاف عبر قناة "أون تي في": "أسمع فقط عن هذه المفاوضات في وسائل الإعلام، ولكن إدارة إنبي لم تتحدث معي بشأن وجود عرض رسمي".

وواصل: "كما أن زملائي في من لاعبي النادي الأهلي استفسروا عن إمكانية انضمامي للفريق".

وأشار علي لطفي إلى أن الأهلي يضم ثلاثة حراس مرمى يؤدون بشكل جيد للغاية.

من جانبه قال حمادة صدقي المدير الفني للفريق البترولي إنه لا يعلم مدة تعاقد علي لطفي.

وأكد صدقي: "عقدي مع إنبي مستمر لنهاية الموسم الجاري، وفي حالة التجديد، بالطبع سيكون لي رؤية في التمسك ببعض اللاعبين".

وتأهل إنبي إلى دور الـ16 من الكونفدرالية بعد اكتساح أفريكا سبورتس 6-1 بمجموع المباراتين.

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