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إسلام جمال يكشف لـ في الجول أسباب أزمته مع الإسماعيلي .. ' ليس هروبا من الزمالك '

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إسلام جمال يكشف لـ في الجول أسباب أزمته مع الإسماعيلي .. ' ليس هروبا من الزمالك ' إسلام جمال يكشف لـ في الجول أسباب أزمته مع الإسماعيلي .. ' ليس هروبا من الزمالك '

كشف إسلام جمال لاعب الإسماعيلي المعار من الزمالك أسباب أزمته مع فريقه الحالي الدرويش.

إسلام جمال غاب عن مران الإسماعيلي أكثر من مرة دون حصول على أذن بذلك.

ليتطور الأمر ويُصعد خالد القماش المدير الفني للإسماعيلي الأزمة إلى مجلس الإدارة والذي يستعد لإجراء تحقيق ضد إسلام جمال وكذلك أحمد سمير.

فما سبب تلك الأزمة من الأساس؟ إسلام جمال يُجيب لـFilGoal.com قائلا: "هي أزمة مستحقات. أطالب بأبسط حقوقي ولا أحصل عليها. ولماذا أنا تحديدا من يحدث معه ذلك؟".

وأوضح "إدارة الإسماعيلي صرفت بعض المستحقات للاعبي الفريق، إلى جانب صرف مبلغ 100 ألف جنيه لأحد لاعبي الفريق، وكل ذلك باستثناء حصولي أنا وأحمد سمير على مستحقاتنا".

وأضاف "وأبلغت خالد القماش المدير الفني أكثر من مرة بذلك وطلبت منه التدخل ولكن دون جدوى. ولذلك قررت عدم الذهاب إلى المران".

وأكمل حديثه قائلا: "في بداية تعاقدي مع الإسماعيلي حصلت على 55% كمقدم تعاقد، وكان وقتها بتاريخ 11 يناير وكان من المفترض حسب الاتفاق الحصول على دفعة أخرى يوم 7 فبراير وأخرى 7 مارس، ولكن لم يحدث ذلك. حتى الآن لم أحصل على أي مبلغ منذ 11 يناير".

الزمالك؟

وأكد إسلام جمال "ما يحدث ليس له أي علاقة بالزمالك".

وتابع "بالتأكيد لا أفكر بالهروب من مواجهة الزمالك. أنا جاهز تماما ولكن بعد حصولي على مستحقاتي".

وفي حالة فوز الإسماعيلي أمام الرجاء في كأس سيواجه المتأهل من الزمالك وشباب الضبعة.

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