ضبط شخص حاول إخفاء 4 قطع حشيش داخل حذائه بمطار القاهرة

تمكنت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي من إحباط محاولة تهريب 4 قطع حشيش بحوزته راكب مصري لدي سفره إلي العاصمة العمانية مسقط , أخفاها داخل نعال الحذاء للهروب من رجال الشرطة بالمطار , وتم إلغاء سفره واتخاذ الإجراءات القانونية معه .

صرحت مصادر أمنية بالمطار انه أثناء إنهاء الإجراءات القانونية لطائرة الخطوط العمانية ، اشتبه رجال الأمن في أحد الركاب ، وبتفتيشه ذاتيا عثر علي 4 قطع حشيش داخل “نعال” حذائه , وأضافت المصادر انه علي الفور تم إخطار اللواء فهمي مجاهد مدير امن مطار القاهرة والذي أمر بتحرير محضر للراكب وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات .