أخبار عاجلة

انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ضبط شخص حاول إخفاء 4 قطع حشيش داخل حذائه بمطار القاهرة

Google+ Print
ضبط شخص حاول إخفاء 4 قطع حشيش داخل حذائه بمطار القاهرة ضبط شخص حاول إخفاء 4 قطع حشيش داخل حذائه بمطار القاهرة

تمكنت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي من إحباط محاولة تهريب 4 قطع حشيش بحوزته راكب مصري لدي سفره إلي العاصمة العمانية مسقط , أخفاها داخل نعال الحذاء للهروب من رجال الشرطة بالمطار , وتم إلغاء سفره واتخاذ الإجراءات القانونية معه .

صرحت مصادر أمنية بالمطار انه أثناء إنهاء الإجراءات القانونية لطائرة الخطوط العمانية ، اشتبه رجال الأمن في أحد الركاب ، وبتفتيشه ذاتيا عثر علي 4 قطع حشيش داخل “نعال” حذائه , وأضافت المصادر انه علي الفور تم إخطار اللواء فهمي مجاهد مدير امن مطار القاهرة والذي أمر بتحرير محضر للراكب وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا