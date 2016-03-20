بدء ​تشغيل​ حافلتيّ نقل جماعي لخدمة سكان وادي كركر بأسوان

​بدأ اليوم تنفيذ أحد قرارات اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان والذى اتخذه أثناء زيارة وفد مجلس النواب للمحافظة وهو تسيير خط أتوبيس من مشروع النقل الداخلى إلى قرى وادى كركر إعتباراً من اليوم وهو الذى تم بالفعل على أرض الواقع حيث بدأ تسيير عدد 2 أتوبيس لأهالى القرى النوبية الجديدة وذلك ضمن الإجراءات التى إتخذها محافظ أسوان لتخفيف المعاناة عن أهالى هذه القرى من خلال حزمة خدمات سيتم ضخها بهذه القرى.

وأشار مجدى حجازى إلى أنه تم تحديد خط سير لهذه الأتوبيسات من قرى وادى كركر إلى محطات الوقوف بالمناطق والأحياء السكنية داخل مدينة أسوان ، بجانب تحديد التعريفة المقررة لكل منها ، موضحاً بأن خط السير للأتوبيسات من قرى وادى كركر إلى هذه المناطق تتراوح ما بين 50 قرشاً إلى 250 قرشاً طبقاً للمسافات بين هذه المحطات حيث سيكون خط السير من موقف الأقاليم إلى وادى كركر 250 قرشاً والعكس .​