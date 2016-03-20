بالصور.. جامعة دمنهور تنظم احتفالية بعنوان "أمى حياتى لك" بمناسبة عيد الأم

نظمت أسرة "سواعد مصر " بجامعة دمنهور تحت رعاية الدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة، احتفالية كبرى بعنوان "أمى حياتى لك" بمناسبة عيد الأم ذلك بمقر كلية الآداب بحضور جميع عمداء ووكلاء الجامعة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومجلس اتحاد الطلاب وشباب الجامعة.

ومن جانبه أوصى الدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة جميع الطلاب والطالبات بالاجتهاد فى دروسهم وحياتهم العلمية والعملية وأن يسلحوا أنفسهم بالعلم لإدخال البهجة والسرور فى نفوس أمهاتهم حتى يصبحوا فى المستقبل أمهات فضليات قادرات على صنع أجيال واعدة ونماذج مشرفة لمصر مؤكدًا أهمية دور الأم فى المجتمع المصرى.

وأشاد رئيس الجامعة بدور أسرة سواعد فى إعداد وتنظيم الحفل موجهًا شكره وتقديره لفريق لجميع أعضاء أسرة سواعد، وتخلل برنامج الحفل فيلم تسجيلى عن إنجازات رئيس الجامعة بالإضافة إلى العديد من الفقرات المتنوعة منها "صائد شعرية وإنشاد الدينى لفرقة جامعة بنها، وأغانى وطنية وعن فضل الآم ."

وفى نهاية الحفل كرم الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور جميع الأمهات والآباء بدار السعادة للمسنيين ومنحهم العديد من الهدايا وسط جو يسوده المحبة والحنان".

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