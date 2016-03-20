أخبار عاجلة

انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. جامعة دمنهور تنظم احتفالية بعنوان "أمى حياتى لك" بمناسبة عيد الأم

Google+ Print
بالصور.. جامعة دمنهور تنظم احتفالية بعنوان "أمى حياتى لك" بمناسبة عيد الأم بالصور.. جامعة دمنهور تنظم احتفالية بعنوان "أمى حياتى لك" بمناسبة عيد الأم
نظمت أسرة "سواعد " بجامعة دمنهور تحت رعاية الدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة، احتفالية كبرى بعنوان "أمى حياتى لك" بمناسبة عيد الأم ذلك بمقر كلية الآداب بحضور جميع عمداء ووكلاء الجامعة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومجلس اتحاد الطلاب وشباب الجامعة.

ومن جانبه أوصى الدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة جميع الطلاب والطالبات بالاجتهاد فى دروسهم وحياتهم العلمية والعملية وأن يسلحوا أنفسهم بالعلم لإدخال البهجة والسرور فى نفوس أمهاتهم حتى يصبحوا فى المستقبل أمهات فضليات قادرات على صنع أجيال واعدة ونماذج مشرفة لمصر مؤكدًا أهمية دور الأم فى المجتمع المصرى.

وأشاد رئيس الجامعة بدور أسرة سواعد فى إعداد وتنظيم الحفل موجهًا شكره وتقديره لفريق لجميع أعضاء أسرة سواعد، وتخلل برنامج الحفل فيلم تسجيلى عن إنجازات رئيس الجامعة بالإضافة إلى العديد من الفقرات المتنوعة منها "صائد شعرية وإنشاد الدينى لفرقة جامعة بنها، وأغانى وطنية وعن فضل الآم ."

وفى نهاية الحفل كرم الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور جميع الأمهات والآباء بدار السعادة للمسنيين ومنحهم العديد من الهدايا وسط جو يسوده المحبة والحنان".

جامعة-دمنهور-تنظم-احتفالية-بعنوان-أمى-حياتى-لك-بمناسبة-عيد-الأم-(2)

جامعة-دمنهور-تنظم-احتفالية-بعنوان-أمى-حياتى-لك-بمناسبة-عيد-الأم-(3)

جامعة-دمنهور-تنظم-احتفالية-بعنوان-أمى-حياتى-لك-بمناسبة-عيد-الأم-(4)

جامعة-دمنهور-تنظم-احتفالية-بعنوان-أمى-حياتى-لك-بمناسبة-عيد-الأم-(5)

جامعة-دمنهور-تنظم-احتفالية-بعنوان-أمى-حياتى-لك-بمناسبة-عيد-الأم-(6)


>- بالصور.. وزير القوى العاملة يكرم17 أما مثالية وعاملا بالبنوك والتأمينات بمناسبة عيد الأم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية

مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية