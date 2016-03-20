بالصور والفيديو.. محافظ كفر الشيخ يتابع الحملة القومية لفيروس سى

قال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ ، إن الحملة القومية لمكافحة فيروس "سى" تقوم بعمل مسح شامل لمدينة وقرى مركز كفر الشيخ مشيراً انه تم خلال عمل الحملة تحويل الحالات الإيجابية إلى مركز الكبد والتأمين الصحى بكفر الشيخ لاستكمال الفحوصات الطبية وإجراءات صرف العلاج مجاناً.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يواكب الحملة تقديم الرعاية الاجتماعية من معاشات أو إعانات أو مساهمة فى مشروعات صغيرة لمن تتطلب حالتهم المساعدة من خلال مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ .

قالت الدكتورة لميس المعداوى ، وكيل وزارة الصحة أن نتائج الحملة من بداية عملها بمركز ومدينة مطوبس من 12 مارس وحتى اليوم الأحد، أسفرت عن عمل التحاليل الطبية وفحص 14847 شخصا ممن تم عمل كشف طبى عليهم، ومن خلال الفحص تبين أن الحالات السلبية غير المصابة بالفيروس 12445 حالة، وعدد الحالات الموجبة بلغت 2384 حالة ايجابية ، بنسبة 19% من إجمالى المترددين، وقد تم عمل تثقيف صحى لـ 10420 حالة، وحالات الاستبيان 185 شخصا بنسبة رضاء المنتفعين 90%، وعن حالات التضامن الاجتماعى، وصلت إلى 249 حالة عبارة عن إعانة نقدية، وعدد حالات التأمين الصحى 190 حالة ، وحالات ملفات معاش ضمان اجتماعى، وحالات معاش معوقين .

وأضافت وكيل وزارة الصحة أن نتائج الحملة خلال عملها أمس السبت، أسفرت عن عمل التحاليل الطبية وفحص عدد 3615 شخصا ممن تم عمل كشف طبى عليهم ، ومن خلال الفحص تبين أن الحالات السلبية _ غير المصابة بالفيروس ”3130” حالة، وعدد الحالات الموجبة بلغت (485) حالة إيجابية، بنسبة 14% من إجمالى المترددين، وقد تم عمل تثقيف صحى لـ 2500 حالة، وحالات الاستبيان 350 شخص بنسبة رضاء المنتفعين 95%، وعن حالات التضامن الاجتماعى، وصلت إلى 65 حالة عبارة عن إعانة نقدية، وعدد حالات التأمين الصحى 34 حالة ، وحالات ملفات معاش ضمان اجتماعي ، وحالات معاش معوقين .

جدير بالذكر أن اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ قد أطلق ، يوم الأربعاء الماضى ، حملة كفر الشيخ خالية من فيروس سى خلال العام 2016م ، من مدينة الرياض بالتعاون مع صندوق تحيا مصر لعلاج فيروس سى فى ربوع المحافظة ؛ لتصل إلى أقصى قرية وأبعد تجمع سكنى بمراكز المحافظة؛ لتقديم الفحوصات الطبية والعلاج بالمجان، دون التقيد بفئة عمرية لتشمل الأطفال والأولوية لكبار السن ، ليقضى بذلك على قائمة الانتظار ؛ داعياً وسائل الإعلام لمساعدة الحملة فى توعية المواطنين والتعاون لإخبار الأهالى بمكان ومواعيد الحملة لتعظيم الاستفادة من عملها من أجل صحة أفضل لأبنائنا.

- بالصور.. فحص 1475 شخصا فى الحملة القومية لفيروس سى بكفر الشيخ