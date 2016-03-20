مدرب يانج أفريكانز يتحدث لـ في الجول عن مواجهة مارتن يول.. والأهلي بعد اعتزال أبو تريكة

الأهلي ضد يانج أفريكانز.. ستكون مواجهة هولندية بين مارتن يول وهانز فان دير بلوخم ويتحدث الأخير عن مباراة دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا لـFilGoal.com.

وتأهل الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني في دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا، بعد عبور عقبة ريكرياتيفو ليبولو في انطلاقة مارتن يول الإفريقية.

ويتحدث FilGoal.com مع الهولندي الآخر هانز فان دير بلوخم المدير الفني ليانج أفريكانز عن مواجهة الأهلي.

وقال مدرب يانج أفريكانز لـFilGoal.com: "الأهلي اسم كبير في الكرة الإفريقية بالتأكيد، ولكن المهم بالنسبة لي أن يتحلى اللاعبون بالثقة في هذه المباراة وهذه الطريقة التي يجب أن يلعب بها الفريق".

وتابع "أعرف مارتن يول جيدا، فهو مدرب جيد جدا على المستويين الفني والخططي".

واستدرك "لم أقابل مارتن يول من قبل، ولكنني كما قلت فهو مدرب جيد وأثبت ذلك في هولندا".

أبو تريكة

ولايزال يتذكر هانز فان دير بلوخم مواجهته الأخيرة ضد الأهلي في دور الـ32 من دوري الأبطال 2014، والتي حسمها الفريق الأحمر بركلات الترجيح. ولكنه لا يعرف الكثير عن الفريق الحالي.

بلوخم أضاف "لا أستطيع أن أقول الكثير عن الأهلي في الوقت الحالي لأنني لم أشاهد المباريات الأخيرة للفريق، ولكنني أتذكر أن محمد أبو تريكة اعتزل كرة القدم".

وأكمل "أبو تريكة كان لاعبا رائعا، فهو كان من الأفضل في تاريخ إفريقيا".

وأضاف "أعرف بعض لاعبي الأهلي في الوقت الحالي، مثل مهاجمهم الغاني ( جون أنطوي )، كما يضم الفريق بعض لاعبي الوسط الجيدين".

وأتم "سأطلب مشاهدة بعض مباريات الأهلي الأخيرة".

ومن المنتظر أن يقام لقاء ذهاب دور الـ16 على ملعب يانج أفريكانز، على أن يستضيف الأهلي لقاء الإياب في ملعبه.

وتقام مواجهات ذهاب دور الـ16 أحد أيام 8، 9 أو 10 من أبريل على أن يقام لقاء الإياب أحد أيام 19 و20 من نفس الشهر.