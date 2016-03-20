بعد رقمه القياسي: بوفون يوجه رسائله لكل لاعب في يوفنتوس على حدا

وجه جيانوليجي بوفون رسائل لزملائه في أعقاب وصوله لرقم قياسي في عدد الدقائق المتتالية بدون تلقي أهداف بالدوري الإيطالي.

ووصل بوفون إلى 973 دقيقة بدون تلقي أهداف، حتى نجح أندريا بيلوتي بالدقيقة الـ 47، ليتوقف رقم العملاق الإيطالي عند هذا الحد.

وعقب اللقاء، وجه بوفون رسالة إلى زملائه بالفريق وخص كل اسم على حدا.

وجاءت رسائل بوفون كالتالي:

لم أحقق الرقم بمفردي، ولذلك أود أن أشكركم جميعا.

نيتو، أشكرك للإضافة التي تعطيها للفريق في كل مرة تشارك فيها.

روبينيو، أشكرك على صبرك وهدوءك حتى وأنت لا تشارك.

كيليني، لأنه لم يستسلم أبدا.

كاسيريس، على حماسه الذي يظهره دائما في أصعب اللحظات.

أليكس ساندرو، على ابتسامته التي يظهرها أينما كان.

بارزالي، لشخصيته القوية التي تنعكس على الفريق.

بونوتشي، شكرا لخدماتك التي تقدمها للفريق.

روجاني، لأن الاستماع في حد ذاته صنعة لا يجيدها الكثيرين.

ستيفان، لأنه رئة يوفنتوس وأقدامها.

إيفرا، إن لم نكن اشتريناه...

سامي خضيرا، دائما الرجل المانسب في الوقت المناسب.

ماركيزيو، اللاعب الوحيد الذي أعرف لونه.. الأبيض والأسود.

بوجبا، لا يلعب كرة القدم، وإنما يخترعها.

هيرنانيز، لأن كل فريق يحتاج لنبي بين لاعبيه.

ليمينا، ببساطة هو واحد مننا.

بادوين، أينما تطلب منه اللعب يكون جيدا.

أسامواه، لأنه أقوى من أي حادث.

ستورارو، يحارب، يسقط، يقف مرة أخرى ودائما ينتصر.

بيريرا، لأنه يضيف الملخ الذي يجعل كرة القدم أفضل.

زازا، ولد ليسجل الأهداف من أي مكان.

موراتا، دائما نحتاجه.

كوادرادو، لأنه في كل مرة يقول لخصومه "اسمك بي إن استطعت".

مانزويكيتش، أول من يهاجم. وهو أيضا أول المدافعين.

ديبالا، بعد تورام، زيدان وبيرلو. 21 ذهبت إليه، وقد يكون هذا سببا كافيا.

وأخيرا المدرب، الرجل الانتصاري في المكان الذي يقبل سوى الانتصارات.

وكان يوفنتوس قد فاز على تورينو بأربعة أهداف مقابل هدف، ليواصل الفريق تصدره لجدول الدوري الإيطالي برصيد 70 نقطة.