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بالفيديو - الدربي أحمر.. يونايتد يحرق سيتي ويشعل الصراع الإنجليزي

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بالفيديو - الدربي أحمر.. يونايتد يحرق سيتي ويشعل الصراع الإنجليزي بالفيديو - الدربي أحمر.. يونايتد يحرق سيتي ويشعل الصراع الإنجليزي

فاز مانشستر يونايتد على نظيره مانشستر سيتي بهدف مقابل لا شئ، في دربي مدينة مانشستر ضمن مباريات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري.

راتشفورد سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 16 حين اخترق منطقة الجزاء وأودع الكرة من تحت يد جو هارت لتسكن الشباك.

شوط المباراة الأول انتهى بتقدم مانشستر يونايتد بهدف مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الثاني، تعرض جو هارت الحارس الأساسي لإصابة، ليخرج مستبدلا لصالح ويلي كابييرو في الدقيقة الـ 50.

ورغم الصدمة، حاول مانويل بيللجريني تعويض الهدف بتبديل هجومي، فأشرك ويلفريد بوني في الدقيقة الـ 53 بدلا من المدافع مارتن ديمكليس.

وحاول مانشستر سيتي تعويض الفارق، لكنه لم ينجح، لينتهي اللقاء بفوز مانشستر يونايتد بهدف مقابل لا شئ.

فوز مانشستر يونايتد رفع رصيده للنقطة الـ 50 في المركز السادس متساويا مع وست هام في عدد النقاط، مقلصا الفارق مع مانشستر ستيي إلى نقطة وحيدة بـ 51 نقطة في المركز الرابع.

شاهد أهداف اللقاء من هنا

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فيديو اليوم السابع

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