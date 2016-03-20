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تشكيل في الجول - 11 نجما كرويا أهداهم فان جال مشاركتهم الأولى كمحترفين

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تشكيل في الجول - 11 نجما كرويا أهداهم فان جال مشاركتهم الأولى كمحترفين تشكيل في الجول - 11 نجما كرويا أهداهم فان جال مشاركتهم الأولى كمحترفين

ماركوس راتشفورد هو أحدث ما قدمه فان جال. خريج أكاديمية مانشستر يونايتد سجل هدفا وصنع به فوز فريقه على مانشستر سيتي في دربي المدينة.

ويمر لويس فان جال بحالة شك كبيرة بسبب نتائج فريق مانشستر يونايتد مؤخرا سواء في الدوري الإنجليزي محليا أو بسبب الخروج "المزدوج" من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وقد يكون رحيله عن مانشستر يونايتد أصبح شبه مؤكد بنهاية الموسم الحالي.

ولكن بعيدا عما يمر به فان جال حاليا فإنه يظل أحد أبرز المدربين أوروبيا ونجح في اكتشاف العديد من المواهب خلال مشواره التدريبي سواء مع أياكس أو برشلونة أو بايرن ميونيخ حيث أتاح الهولندي المشاركة الأولى للعديد من نجوم كرة القدم خلال السنوات الماضية وفيما يلي أبرز 11 لاعب أتاح لهم فان جال أول مشاركة لهم كمحترفين:

حارس مرمى: فيكتور فالديز (برشلونة 2002)

الدفاع: بويول (برشلونة 1999) - بادشتوبر (بايرن 2009) - ألابا (بايرن 2010)

خط الوسط: أنيستا (برشلونة 2002) - تشافي (برشلونة 1998) - دافيدز(اياكس 1991) - سيدورف (اياكس 1992) - موتا (برشلونة 2002)

الهجوم: كلويفرت (اياكس 1994) - مولر (2009)

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