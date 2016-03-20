أخبار عاجلة

انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أسطورة أرسنال منبهر بأداء النني أمام إيفرتون

Google+ Print
أسطورة أرسنال منبهر بأداء النني أمام إيفرتون أسطورة أرسنال منبهر بأداء النني أمام إيفرتون

يواصل محمد النني لاعب وسط أرسنال إبهار متابعي النادي الإنجليزي العريق بعد مشاركاته الأساسية في الفترة الأخيرة.

فقد شارك النني في فوز أرسنال على إيفرتون بثنائية نظيفة الذي تمسك به ببصيص الأمل في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

وقال إيان رايت أسطورة أرسنال في التسعينات عقب مباراة إيفرتون: "لقد كون النني مع فرانسيس كوكلين حاجزا دفاعيا صلدا أمام الرباعي الخلفي".

وأضاف "لقد أحببت هذه الشراكة، فقد مُنح النني فرصة التقدم للأمام".

النني لعب بجوار ماثيو فلاميني في بداية مباراة أرسنال وبرشلونة بدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، قبل أن يشارك كوكلين بدلا من فلاميني وبعدها يسجل النني هدف المدفعجية الوحيد في المباراة من تسديدة قوية.

وأوضح رايت "اعتقد أنه من الجيد أن نرى لاعبا في خط وسط أرسنال يسدد الكرات من خارج منطقة الجزاء، فالنني يفعل ذلك، بينما يبقى كوكلين في الخلف لتأمين الخطوط الخلفية".

يذكر أن النني انضم لأرسنال في منتصف يناير وشارك في سبع مباريات مع الفريق سجل فيها هدفا.

وجدير بالذكر أن رايت 221 مباراة بقميص أرسنال في الفترة من 1991 إلى 1998 وحقق لقب الدوري مرة واحدة ولقب كأس أبطال الكؤوس الأوروبية مرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع