أسطورة أرسنال منبهر بأداء النني أمام إيفرتون

يواصل محمد النني لاعب وسط أرسنال إبهار متابعي النادي الإنجليزي العريق بعد مشاركاته الأساسية في الفترة الأخيرة.

فقد شارك النني في فوز أرسنال على إيفرتون بثنائية نظيفة الذي تمسك به ببصيص الأمل في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

وقال إيان رايت أسطورة أرسنال في التسعينات عقب مباراة إيفرتون: "لقد كون النني مع فرانسيس كوكلين حاجزا دفاعيا صلدا أمام الرباعي الخلفي".

وأضاف "لقد أحببت هذه الشراكة، فقد مُنح النني فرصة التقدم للأمام".

النني لعب بجوار ماثيو فلاميني في بداية مباراة أرسنال وبرشلونة بدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، قبل أن يشارك كوكلين بدلا من فلاميني وبعدها يسجل النني هدف المدفعجية الوحيد في المباراة من تسديدة قوية.

وأوضح رايت "اعتقد أنه من الجيد أن نرى لاعبا في خط وسط أرسنال يسدد الكرات من خارج منطقة الجزاء، فالنني يفعل ذلك، بينما يبقى كوكلين في الخلف لتأمين الخطوط الخلفية".

يذكر أن النني انضم لأرسنال في منتصف يناير وشارك في سبع مباريات مع الفريق سجل فيها هدفا.

وجدير بالذكر أن رايت 221 مباراة بقميص أرسنال في الفترة من 1991 إلى 1998 وحقق لقب الدوري مرة واحدة ولقب كأس أبطال الكؤوس الأوروبية مرة.