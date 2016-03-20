محافظ الأقصر يبحث مع وفد سويسرى إقامة مشروع متكامل للطاقة المتجددة

بحث محمد بدر محافظ الأقصر مع تيرا سولا رئيس مجلس إدارة الشركة الألمانية السويسرية للطاقة المتجددة والوفد المرافق له مقترح إقامة مشروع متكامل للطاقة المتجددة بالأقصر .

وقدم رئيس مجلس إدارة الشركة عرضًا ألمانيا – سويسريًا مشتركًا، لإقامة مشروع متكامل للطاقة المتجددة بالمحافظة، للانطلاق بهذا القطاع فى منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن المشروع يهدف لتطوير وبناء مشروع متكامل يكفى احتياجات مصر من الطاقة المتجددة، ويوفر فرص عمل جديدة.

كما قدم أعضاء الوفد عرض الشركة المتمثل فى إقامة مشاريع مصانع لإنتاج ألواح الخلايا الشمسية والمحولات ومحطات لتوليد الكهرباء بواسطة خلايا الألواح الضوئية وإنشاء صناديق إستثمارية لتطوير وتعليم وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية الشابة، ودعم وتطوير ومساندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما فيها صغار رجال الأعمال فى مجال الطاقة المتجددة فى محافظة الاقصر، بما يحقق إقامة مشروع تــيرا سولا المتكـامـل.

واستعرض المحافظ مع الوفد الأماكن المقترحة لإقامة مشروعات والمناطق الصناعية بالمحافظة مؤكدًا تقديم كل الدعم والتسهيلات للمستثمرين شرط توافر الجدية والالتزام بالمواعيد المحددة لافتًا إلى اهمية التوسع فى مثل هذه المشروعات لتنويع مصادر الطاقة وتأسيس صناعة محلية فى الأقصر بما يعمل على تعـزيـز خلـق فــرص عمل وتطوير رأس المال البشرى .

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