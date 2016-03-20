رئيس قسم الكبد بمعهد تيدور بلهارس: جميع علاجات C فعالة للقضاء على الفيروس

تنوعت العقاقير المعالجة لفيروس سى، وأصبح أمام المريض أكثر من خيار للحصول على العلاج المناسب لحالته، حيث يوجد أكثر من 4 برتوكولات علاجية يستطيع الطبيب أن يختار لمريضه منها الأنسب والأكثر أمانا وفعالية.

وقال الدكتور أحمد الراعى أستاذ ورئيس قسم الكبد بمعهد تيودور بلهارس: "إن مريض فيروس سى يقع فى حيرة عند اختيار العلاج الأنسب لحالته، نظرا لتعدد أنواع العلاجات المتاحة فى السوق المصرى، مشير إلى أنه لا داعى للحيرة والتردد، وننصح المرضى الذين يعانون من فيروس سى، دون إصابتهم بالتليف فى الكبد أو مصابين بتليف فى مراحله المبكرة، بعدم التردد فى تناول أى من العلاجات المتاحة فى السوق المصرى، طالما لا يعانى من أمراض أخرى مصاحبة لفيروس c".

وأوضح الدكتور أحمد: "هناك أكثر من بروتوكول لعلاج فيروس سى بمصر، والطبيب عليه اختيار أى منها طالما لا يعانى المريض من التليف فى درجته المتقدمة أو قصور بوظائف الكلى".

وتابع دكتور أحمد: "المرضى الذين يعانون من قصور فى وظائف الكلى أو تليف فى مراحل متقدمة مخصص لهم برتوكولات علاجية يجب أن يختارها الطبيب لهم، حتى لا يصابوا بأى آثار جانبية تؤثر على حالتهم الصحية".

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