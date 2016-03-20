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المعارضة السورية: رفض دمشق تشكيل الحكومة الانتقالية قد يفشل المفاوضات

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المعارضة السورية: رفض دمشق تشكيل الحكومة الانتقالية قد يفشل المفاوضات المعارضة السورية: رفض دمشق تشكيل الحكومة الانتقالية قد يفشل المفاوضات

 

رياض نعسان

أعلن ممثل اللجنة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية رياض نعسان آغا اليوم الأحد أن انعدام المفاوضات المباشرة لن يعني فشل التفاوض، وإنما عدم رغبة دمشق في النقاش حول تشكيل الانتقالية هو ما قد يفشلها.

وقال آغا – حسبما أوردت قناة “روسيا اليوم” – إن “هذا لب المشكلة التي يجب التفاوض حولها”.

من جانبه، أكد المعارض في مجموعة “موسكو – القاهرة” قدري جميل أن فرض الشروط المسبقة يعيق تقدم المفاوضات، معتبرا أن هناك عوائق كثيرة تضعها “معارضة الرياض”، التي يجب عليها الامتناع عن الشروط المسبقة التي تصر فيها على تنفيذ بنود لم تدخل في قرار مجلس الأمن رقم 2254، كما أن الوفد الحكومي يجب أن يقدم وجهة نظره إزاء المرحلة الانتقالية.

ورأى جميل أن عملية التفاوض عبر وسيط تتطلب وقتا طويلا، فيما يجب الإسراع لسوء الأوضاع الإنسانية في سوريا، مشيرا إلى أن المجموعة أطلعت المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا على ضرورة عقد مفاوضات مباشرة تحت إشرافه، وأنه وافق، مع أنه مازال يعتقد أنه من المبكر عقد مفاوضات مباشرة.

ونوه إلى أن المجموعة تستمر بالسعي إلى إشراك الأكراد في المفاوضات، ووعد الأمريكيون والروس ودي ميستورا بحل هذه المسألة.

أ ش أ

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