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توريد 600 أتوبيس جديد لهيئة النقل العام اعتبارًا من أبريل القادم

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توريد 600 أتوبيس جديد لهيئة النقل العام اعتبارًا من أبريل القادم توريد 600 أتوبيس جديد لهيئة النقل العام اعتبارًا من أبريل القادم

 

توريد 600 أتوبيس – أرشيفية

أعلن الدكتور جلال مصطفى، سعيد محافظ القاهرة، أنه اعتبارًا من الأسبوع الأول من أبريل القادم سيتم توريد ما يقارب 600 أتوبيس جديد لهيئة النقل العام بمعدل 25 أتوبيس شهريًا.

وأشار المحافظ إلى أنه تم دخول 1350 أتوبيسا الخدمة العام الماضى في إطار تطوير الهيئة وتزويد أسطولها بالأتوبيسات بما يمثل ضعف الاسطول الذي كان موجودًا، موضحًا أن الحجم المناسب لأسطول الهيئة يجب ألا يقل عن 8 آلاف أتوبيس، وأن هذا الأمر تعمل المحافظة جاهدة للوصول إليه.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات ورؤساء مجالس إدارات النقل العام والنظافة والكهرباء والصرف الصحي.

وأشار المحافظ خلال الاجتماع إلى أن تطوير شارع 26 يوليو بالزمالك شارف على الانتهاء ويعقبه البدء في شارع شجرة الدر الذي سيجري تطويره بمساهمة من المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن تطوير الزمالك الذي يتم حاليًا لم يشهده الحي منذ 20 عامًا.

وأشار “مصطفى”، إلى أنه يتم التواصل مع نواب الشعب بصورة دورية كل أسبوعين لبحث مشاكل العاصمة وإيجاد الحلول لها، مضيفًا أنه يجري التشاور مع رئيس الوزراء للتنسيق مع شركات الاسكان التي تقع تحت ولايتها بعض مناطق القاهرة لتوفير أراضي لإقامة الخدمات عليها خاصة في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات كالبساتين ودار السلام .

ولفت المحافظ الي أن المحافظة تقوم الآن بتوفير أماكن بديلة للمكاتب التى تتبع مديريات القوى العاملة والشباب والرياضة والطرق والكباري التابعة للمحافظة، والتي تتواجد بمجمع التحرير تمهيدًا لإخلائها.

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