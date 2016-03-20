إنشاء لجنة للموارد المائية بكفر الشيخ وتفعيل مشروع دعم الخطة القومية

استقبل اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ بديوان عام المحافظة، اليوم الأحد، وفد مشروع الخطة القومية للموارد المائية، برئاسة المهندسة ناهد عبد الفتاح رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى، والفريق المرافق لها لبحث خطوات إنشاء لجنة الموارد المائية ووحدة الموارد المائية بمحافظة كفر الشيخ، وبحث تفعيل مشروع دعم الخطة القومية للموارد المائية بمحافظة كفر الشيخ.

وحضر اللقاء محمد الصيرة "السكرتير العام للمحافظة، والمهندس السعيد هميسة وكيل وزارة الرى بكفر الشيخ، وهالة أبو السعد عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، بالإضافة إلى الوفد الذى ضم الدكتور إبراهيم محمود وكيل وزارة الرى، ورئيس الإدارة المركزية للاستخدامات والموارد المائية، وروبرت سميث رئيس الفريق الاستشارى لمشروع الخطة القومية، والمهندس سمير غريب استشارى الخطة القومية للموارد المائية، والمهندس عمرو القاضى مدير عام الاستخدامات المائية بوزارة الرى.

وتم عرض مشروع الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2017م، بمراحلها المختلفة، وعرض المرحلة الثانية من الخطة من 2017م وحتى عام 2037م، بمراحلها المختلفة، حيث عرض الوفد الإطار التنسيقى للخطة القومية للموارد المائية خلال هذه الفترة وكيفية تطبيقها، وأوجه الاستفادة منها، (الآليات – الاختصاصات والمهام )، وآليات الإطار التنسيقى للخطة القومية للموارد المائية على المستوى المركزى وعلى المستوى المحلى.

وعرض أيضا أعمال المجلس الأعلى لحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، وعمل لجنة الأمانة الفنية للخطة القومية للموارد المائية ، والوحدة المركزية للخطة القومية للموارد المائية، وحدات الموارد المائية بالوزارات المعنية، وعمل لجنة الموارد المائية بالمحافظة، وحدة الموارد المائية بمحافظة كفر الشيخ، ومتابعة التقدم في تنفيذ إجراءات الخطة القومية للموارد المائية على المستويات المختلفة مع التنسيق بين الوزارات المعنية والمحافظة والمشاركة في تنفيذ تلك الإجراءات، مع دراسة اقتراح مصادر التمويل والإطار الزمني اللازم للتنفيذ وتفعيل تبادل البيانات والمعلومات .

كما تم بحث مشروع تطوير وتحديث نظام التقييم والمتابعة الخاص بمتابعة تنفيذ إجراءات وأنشطة الخطة القومية للموارد المائية وتقييم الآثار المباشرة لتنفيذ تلك الإجراءات مع إعداد التقارير الخاصة بتقييم ومتابعة تنفيذ الإجراءات المختلفة للخطة القومية ، والمشاركة في إعداد خطط الموارد المائية للمحافظة بعد إعدادها بواسطة لجان الموارد المائية بها مع تدريب وحدة الموارد المائية المحافظة على إعداد تلك الخطط.

كما تم بحث آليات تفعيل وعمل لجنة الموارد المائية بالمحافظة كإحدى اللجان المنبثقة عن المجلس التنفيذي للمحافظة وتم تشكيلها برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية مديري مديريات الخدمات بالمحافظة على أن يكون رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية بالمحافظة مقررا لها وذلك بموجب قرار من المحافظ

وتتلخص أهم أهدافها واختصاصاتها في تنسيق أنشطة ومهام تنفيذ إجراءات الخطة القومية للموارد المائية بين كافة الجهات المعنية على مستوى المحافظة وبصفة خاصة بين المديريات العاملة على تنفيذ تلك الإجراءات ، ومراجعة التقارير الخاصة بتقييم معدلات الإنجاز ومستويات تنفيذ إجراءات الخطة القومية للموارد المائية على مستوى المحافظة ، مع الإحاطة بالتقارير الفنية التي يتم إنتاجها من مشروع الخطة القومية للموارد المائية، والموافقة على الخطة السنوية للموارد المائية بالمحافظة بالتعاون مع شركاء العمل على مستوى المحافظة ، ووضع الأهداف الخاصة بالخطة الخمسية للموارد المائية للمحافظة مع تبادل البيانات والمعلومات بصفة منتظمة مع الجهات المشاركة الأخرى المعنية داخل المحافظة والوحدة المركزية للخطة القومية للموارد المائية .

وقال روبرت سميت رئيس الفريق الاستشاري للمشروع ، أن الهدف من الخطة هو دعم التنمية ، واستخدام دائم للمياه للبيئة والكائنات بمختلف أنواعها والترشيد في استهلاك المياه والاستعانة بالخبرات القديمة والحديثة في هذا المجال ، وحسن الاستغلال من خلال اللامركزية .

وأوضح ” روبرت ” أن هناك عدد من التحديات ولكن هناك فرص للتغلب على هذه التحديات ، موضحاً أن من هذه الفرص ، الري الحديث ، وتوفير المياه ليتم استخدام ري اقل عن طريق المحاصيل التي لا تحتاج إلى الغمر أو المياه الكثيرة ، مع إعادة استخدام مياه الصرف وخاصة الصرف الزراعي ، مع إمكانية زراعة المحاصيل التي تعيش على مياه بها نسبة ملوحة ، لتتحمل هذه الأنواع من المحاصيل مياه الآبار التي يوجد بها نسب من الملوحة بالمياه.

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