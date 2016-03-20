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بالصور.. معهد فتيات مطروح يفوز بمسابقة أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية

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بالصور.. معهد فتيات مطروح يفوز بمسابقة أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالصور.. معهد فتيات مطروح يفوز بمسابقة أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية
حصد معهد فتيات مطروح الأزهرى، اليوم الأحد، المركز الأول فى مسابقة أوائل الطلاب للشهادة الإعدادية الأزهرية على مستوى محافظة مطروح، التى نظمتها إدارة رعاية الطلاب بمنطقة مطروح الأزهرية، بحضور الدكتور سالم محمد عبد العاطى مدير عام منطقة مطروح الأزهرية وعدد من الموجهين ومديرى الإدارات والوكيل الثقافى، كما حصد معهد فتيات الحمام المركز الثانى ومعهد بنين مطروح المركز الثالث.

شارك فى المسابقة معاهد بنين وفتيات مطروح وبنين وفتيات برانى والضبعة وسملا والقصر المشترك وفتيات الحمام.

ووجه مدير عام منطقة مطروح الأزهرية كلمة للطلاب، حثهم فيها على الجد والاجتهاد خاصة مع قرب نهاية العام الدراسى، مؤكدًا أن للوقت قيمة كبيرة، تسهم فى تقدم المجتمع ولابد من حسن استثماره وعدم التفريط فى قيمته، لتنهض الأمة الإسلامية، وأشار إلى أن الله فضل الإنسان وكرمة وانعم علية بنعم لا تحصى، منها العقل والأمانة ونعمة الوقت.

معهد فتيات مطروح (1)

معهد فتيات مطروح (2)

معهد فتيات مطروح (3)

معهد فتيات مطروح (4)

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-* مدير منطقة مطروح الأزهرية يتابع سير الدراسة وتوزيع الكتب على الطلاب

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