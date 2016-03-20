بالفيديو والصور.. رئيس جامعة سوهاج يفتتح المهرجان السابع للألعاب البيئية

افتتح الدكتور نبيل نور الدين، رئيس جامعة سوهاج، فعاليات المهرجان السابع للألعاب البيئية والشعبية الذى تنفذه الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بالتعاون مع الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات فى الفترة من 19 إلى 21 مارس 2016.

وذلك بحضور الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، وصفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ونائب مدير أمن سوهاج، والدكتور محمود عباس، عميد كلية التربية بسوهاج، وعدد من عمداء الكليات وقيادات الجامعة.

ومن جانبه قال الدكتور نبيل نور الدين، رئيس الجامعة فى كلمته أثناء الافتتاح إن فعاليات البطولة وحفل الافتتاح سيقام على ملاعب المدينة الجامعية للطالبات، مشيرًا إلى أن مهرجان الألعاب البيئية من الفعاليات التى تحرص الجامعة على تنفيذها كل عام، حيث تستضيف الجامعة 20 جامعة ومعهد إضافة للجامعة المنظمة يتنافس خلال مسابقاتها 200 طالب وطالبة، بداية من الكرنفال الذى سيطوف أرجاء المحافظة ويبدأ من الاستاد الرياضى ومرورًا بمبنى محافظة سوهاج ومديرية الأمن والكورنيش ومبنى الجامعة.

وأضاف أن المهرجان يتضمن مسابقات لعبة الحوكشة، السبع بلاطات، شد الحبل، شد العصا، الطوق الطائر، النيشان، وأن الجامعة سوف تنظم جولة خاصة للوفود المشاركة يوم الاثنين المقبل لزيارة الجامعة الجديدة، والموقع الاثرى ميريت أمون، إضافة لرحلة نيلية.

وأوضح الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن أهمية المهرجان تتمثل فى تعريف الطلاب بالألعاب البيئية والشعبية خوفًا من اندثارها، إضافة إلى تعليم الطلاب كيفية ممارسة تلك الألعاب كونها جزءًا من التراث الثقافى.

وأضاف محروس محمود مستشار الأنشطة الطلابية أن حفل افتتاح المهرجان قد سبقه عرض كرنفالى ضم كل وفود الجامعات المشاركة، حيث طاف الكرنفال شوارع وميادين المحافظة فى طريقه إلى الجامعة، ثم بدأت فعاليات المهرجان بطابور عرض حملة الأعلام للوفود المشاركة وكلمات الحضور، وبعض الفقرات والعرض الفنية والفلكلورية، كما قام رئيس الجامعة يشاركه محافظ الإقليم بتفقد بانوراما الألعاب البيئية والشعبية والإذن ببدئها .



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- بمشاركة 21 جامعة ومعهدا.. افتتاح المهرجان السابع للألعاب البيئية والشعبية بجامعة سوهاج

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