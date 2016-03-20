أخبار عاجلة

القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالفيديو والصور.. رئيس جامعة سوهاج يفتتح المهرجان السابع للألعاب البيئية

Google+ Print
بالفيديو والصور.. رئيس جامعة سوهاج يفتتح المهرجان السابع للألعاب البيئية بالفيديو والصور.. رئيس جامعة سوهاج يفتتح المهرجان السابع للألعاب البيئية
افتتح الدكتور نبيل نور الدين، رئيس جامعة سوهاج، فعاليات المهرجان السابع للألعاب البيئية والشعبية الذى تنفذه الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بالتعاون مع الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات فى الفترة من 19 إلى 21 مارس 2016.

وذلك بحضور الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، وصفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ونائب مدير أمن سوهاج، والدكتور محمود عباس، عميد كلية التربية بسوهاج، وعدد من عمداء الكليات وقيادات الجامعة.

ومن جانبه قال الدكتور نبيل نور الدين، رئيس الجامعة فى كلمته أثناء الافتتاح إن فعاليات البطولة وحفل الافتتاح سيقام على ملاعب المدينة الجامعية للطالبات، مشيرًا إلى أن مهرجان الألعاب البيئية من الفعاليات التى تحرص الجامعة على تنفيذها كل عام، حيث تستضيف الجامعة 20 جامعة ومعهد إضافة للجامعة المنظمة يتنافس خلال مسابقاتها 200 طالب وطالبة، بداية من الكرنفال الذى سيطوف أرجاء المحافظة ويبدأ من الاستاد الرياضى ومرورًا بمبنى محافظة سوهاج ومديرية الأمن والكورنيش ومبنى الجامعة.

وأضاف أن المهرجان يتضمن مسابقات لعبة الحوكشة، السبع بلاطات، شد الحبل، شد العصا، الطوق الطائر، النيشان، وأن الجامعة سوف تنظم جولة خاصة للوفود المشاركة يوم الاثنين المقبل لزيارة الجامعة الجديدة، والموقع الاثرى ميريت أمون، إضافة لرحلة نيلية.

وأوضح الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن أهمية المهرجان تتمثل فى تعريف الطلاب بالألعاب البيئية والشعبية خوفًا من اندثارها، إضافة إلى تعليم الطلاب كيفية ممارسة تلك الألعاب كونها جزءًا من التراث الثقافى.

وأضاف محروس محمود مستشار الأنشطة الطلابية أن حفل افتتاح المهرجان قد سبقه عرض كرنفالى ضم كل وفود الجامعات المشاركة، حيث طاف الكرنفال شوارع وميادين المحافظة فى طريقه إلى الجامعة، ثم بدأت فعاليات المهرجان بطابور عرض حملة الأعلام للوفود المشاركة وكلمات الحضور، وبعض الفقرات والعرض الفنية والفلكلورية، كما قام رئيس الجامعة يشاركه محافظ الإقليم بتفقد بانوراما الألعاب البيئية والشعبية والإذن ببدئها .


>

رئيس جامعة سوهاج يفتتح فعاليات المهرجان السابع للألعاب البيئية والشعبية (1)

رئيس جامعة سوهاج يفتتح فعاليات المهرجان السابع للألعاب البيئية والشعبية (2)

رئيس جامعة سوهاج يفتتح فعاليات المهرجان السابع للألعاب البيئية والشعبية (3)

رئيس جامعة سوهاج يفتتح فعاليات المهرجان السابع للألعاب البيئية والشعبية (4)

رئيس جامعة سوهاج يفتتح فعاليات المهرجان السابع للألعاب البيئية والشعبية (5)

رئيس جامعة سوهاج يفتتح فعاليات المهرجان السابع للألعاب البيئية والشعبية (6)

رئيس جامعة سوهاج يفتتح فعاليات المهرجان السابع للألعاب البيئية والشعبية (7)

رئيس جامعة سوهاج يفتتح فعاليات المهرجان السابع للألعاب البيئية والشعبية (8)

رئيس جامعة سوهاج يفتتح فعاليات المهرجان السابع للألعاب البيئية والشعبية (9)

رئيس جامعة سوهاج يفتتح فعاليات المهرجان السابع للألعاب البيئية والشعبية (10)

رئيس جامعة سوهاج يفتتح فعاليات المهرجان السابع للألعاب البيئية والشعبية (11)

رئيس جامعة سوهاج يفتتح فعاليات المهرجان السابع للألعاب البيئية والشعبية (12)

رئيس جامعة سوهاج يفتتح فعاليات المهرجان السابع للألعاب البيئية والشعبية (13)

رئيس جامعة سوهاج يفتتح فعاليات المهرجان السابع للألعاب البيئية والشعبية (14)

رئيس جامعة سوهاج يفتتح فعاليات المهرجان السابع للألعاب البيئية والشعبية (15)

رئيس جامعة سوهاج يفتتح فعاليات المهرجان السابع للألعاب البيئية والشعبية (16)

رئيس جامعة سوهاج يفتتح فعاليات المهرجان السابع للألعاب البيئية والشعبية (17)

رئيس جامعة سوهاج يفتتح فعاليات المهرجان السابع للألعاب البيئية والشعبية (18)

رئيس جامعة سوهاج يفتتح فعاليات المهرجان السابع للألعاب البيئية والشعبية (19)

رئيس جامعة سوهاج يفتتح فعاليات المهرجان السابع للألعاب البيئية والشعبية (20)

رئيس جامعة سوهاج يفتتح فعاليات المهرجان السابع للألعاب البيئية والشعبية (21)

رئيس جامعة سوهاج يفتتح فعاليات المهرجان السابع للألعاب البيئية والشعبية (22)

رئيس جامعة سوهاج يفتتح فعاليات المهرجان السابع للألعاب البيئية والشعبية (23)

رئيس جامعة سوهاج يفتتح فعاليات المهرجان السابع للألعاب البيئية والشعبية (24)

رئيس جامعة سوهاج يفتتح فعاليات المهرجان السابع للألعاب البيئية والشعبية (25)

رئيس جامعة سوهاج يفتتح فعاليات المهرجان السابع للألعاب البيئية والشعبية (26)

رئيس جامعة سوهاج يفتتح فعاليات المهرجان السابع للألعاب البيئية والشعبية (27)

رئيس جامعة سوهاج يفتتح فعاليات المهرجان السابع للألعاب البيئية والشعبية (28)

رئيس جامعة سوهاج يفتتح فعاليات المهرجان السابع للألعاب البيئية والشعبية (29)

رئيس جامعة سوهاج يفتتح فعاليات المهرجان السابع للألعاب البيئية والشعبية (30)

رئيس جامعة سوهاج يفتتح فعاليات المهرجان السابع للألعاب البيئية والشعبية (31)

رئيس جامعة سوهاج يفتتح فعاليات المهرجان السابع للألعاب البيئية والشعبية (32)

رئيس جامعة سوهاج يفتتح فعاليات المهرجان السابع للألعاب البيئية والشعبية (33)

رئيس جامعة سوهاج يفتتح فعاليات المهرجان السابع للألعاب البيئية والشعبية (34)

رئيس جامعة سوهاج يفتتح فعاليات المهرجان السابع للألعاب البيئية والشعبية (35)

- بمشاركة 21 جامعة ومعهدا.. افتتاح المهرجان السابع للألعاب البيئية والشعبية بجامعة سوهاج
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»