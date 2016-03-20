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التصويت على اختيار عميد وأعضاء لجنة التربية النوعية بجامعة المنصورة

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التصويت على اختيار عميد وأعضاء لجنة التربية النوعية بجامعة المنصورة التصويت على اختيار عميد وأعضاء لجنة التربية النوعية بجامعة المنصورة
عقد الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة اجتماعا مع أعضاء مجلس كلية التربية بالمنصورة وفرعيها بمنية النصر وميت غمر لاختيار أعضاء لجنة اختيار عميد الكلية مؤكدا ان عملية اختيار عميد الكلية ستتم بكل شفافية وحيادية كما سيتم الاختيار بناءا على القدرات فى الإدارة والقدرة على التطوير والكفاءة العلمية والإدارية.

وتم عمل تصويت لاختيار أعضاء اللجنة وهم: الدكتور محمد السيد ، الدكتورة ايمان الجندى ، الدكتور عبد العظيم السعيد احتياطيا، كما افتتح رئيس الجامعة المبنى الإدارى ومكاتب أعضاء هيئة التدريس وافتتح معرض اللوحات الفنية لطلاب قسم التربية الفنية بالكلية.

- تعيين الدكتور أشرف عبد الباسط نائبا لرئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب

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