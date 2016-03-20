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المركزى للتعبئة والإحصاء: من يرفض التعاون مع الباحثين يرتكب جنحة

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المركزى للتعبئة والإحصاء: من يرفض التعاون مع الباحثين يرتكب جنحة المركزى للتعبئة والإحصاء: من يرفض التعاون مع الباحثين يرتكب جنحة
قال اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أن من يرفض التعاون مع الباحثين الذين يقومون بالمرور على المنازل لتسجيل البيانات، يتم التعامل معهم من خلال الضبطية القضائية، حيث يقوم الموظف أو الباحث بتسجيل بياناته والانتقال إلى النيابة العامة، التى تقوم باستدعاءه على الفور، ويعد الأمر فى نظر القانون جنحه الحبس فيها يصل إلى 6 أشهر.

وأضاف الجندى ، خلال لقائه اليوم مع أعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن معظم من يرفض التعامل الباحثين يكون بنوع من التكبر والغرور ويكونون من سكان المناطق الراقية، إلا أن الأمر ينتهى بمجرد الوصول إلى النيابة وتسجيل بياناتهم نقوم بالتنازل على الفور لأننا لا نرغب فى أذى أى مواطن مهما كان".

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