أخبار سوريا اليوم.. نقل شقيق الأسد إلى قيادة الأركان العامة للجيش السورى

أخبار سوريا اليوم

ركزت أخبار سوريا اليوم على عمليات الجيش السورى ضد داعش فى ريف حلب، كما تناولت أخبار سوريا اليوم نقل شقيقه الأسد من قيادة اللواء 42 فى الفرقة الرابعة إلى هيئة الأركان العامة.>ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان أن 110 أشخاص قتلوا أمس، بينهم 22 عنصرا من قوات النظام والموالين لها، فى شتى أنحاء سوريا نتيجة عمليات قصف أو الاشتباكات بين المسلحين.>كما تصدى الجيش السورى لهجوم عنيف لـ"داعش" على المنطقة الصناعية فى ريف حلب وعلى منطقة البغيلية فى دير الزور.

وذكرت وكالة "سانا" أن التنظيمات الإرهابية جددت الأحد 20 مارس خرقها لاتفاق وقف الأعمال القتالية بإطلاق قذائف صاروخية وهاون على حى الشيخ مقصود بمدينة حلب ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص بينهم 3 من أسرة واحدة وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة.

أخبار سوريا اليوم

>بينما أفادت مواقع إخبارية بأن الرئيس السورى بشار الأسد نقل شقيقه ماهر الأسد من قيادة اللواء 42 فى الفرقة الرابعة إلى هيئة الأركان العامة.

وقالت "شبكة أخبار اللاذقية" مساء الجمعة 18 مارس فى صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" "مهم جدا، نقل العميد ماهر الأسد من قيادة اللواء 42 فى الفرقة الرابعة إلى الأركان العامة" فى الجيش دون ذكر تفاصيل إضافية.

كما قال الرئيس السورى بشار الأسد إن دعم موسكو وطهران العسكرى ساعد فى استعادة الاستقرار والأمن ووفر الظروف المواتية لكى يتمكن السوريون من تقرير مصير بلادهم.

>ونوه الأسد لدى استقباله فى دمشق كمال خرازى رئيس المجلس الاستراتيجى للعلاقات الخارجية فى مكتب المرشد الأعلى فى إيران، بأن الدعم العسكرى والسياسى من جانب الدول الصديقة وفى المقام الأول روسيا وإيران، ساعد بشكل فعال فى تعزيز صمود السوريين ضد الإرهاب.

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