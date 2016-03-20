أخبار عاجلة

انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أخبار سوريا اليوم.. نقل شقيق الأسد إلى قيادة الأركان العامة للجيش السورى

Google+ Print
أخبار سوريا اليوم.. نقل شقيق الأسد إلى قيادة الأركان العامة للجيش السورى أخبار سوريا اليوم.. نقل شقيق الأسد إلى قيادة الأركان العامة للجيش السورى
ركزت أخبار سوريا اليوم على عمليات الجيش السورى ضد داعش فى ريف حلب، كما تناولت أخبار سوريا اليوم نقل شقيقه الأسد من قيادة اللواء 42 فى الفرقة الرابعة إلى هيئة الأركان العامة.

أخبار سوريا اليوم


>ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان أن 110 أشخاص قتلوا أمس، بينهم 22 عنصرا من قوات النظام والموالين لها، فى شتى أنحاء سوريا نتيجة عمليات قصف أو الاشتباكات بين المسلحين.
>كما تصدى الجيش السورى لهجوم عنيف لـ"داعش" على المنطقة الصناعية فى ريف حلب وعلى منطقة البغيلية فى دير الزور.

وذكرت وكالة "سانا" أن التنظيمات الإرهابية جددت الأحد 20 مارس خرقها لاتفاق وقف الأعمال القتالية بإطلاق قذائف صاروخية وهاون على حى الشيخ مقصود بمدينة حلب ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص بينهم 3 من أسرة واحدة وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة.

أخبار سوريا اليوم


>بينما أفادت مواقع إخبارية بأن الرئيس السورى بشار الأسد نقل شقيقه ماهر الأسد من قيادة اللواء 42 فى الفرقة الرابعة إلى هيئة الأركان العامة.

وقالت " أخبار اللاذقية" مساء الجمعة 18 مارس فى صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" "مهم جدا، نقل العميد ماهر الأسد من قيادة اللواء 42 فى الفرقة الرابعة إلى الأركان العامة" فى الجيش دون ذكر تفاصيل إضافية.

كما قال الرئيس السورى بشار الأسد إن دعم موسكو وطهران العسكرى ساعد فى استعادة الاستقرار والأمن ووفر الظروف المواتية لكى يتمكن السوريون من تقرير مصير بلادهم.
>ونوه الأسد لدى استقباله فى دمشق كمال خرازى رئيس المجلس الاستراتيجى للعلاقات الخارجية فى مكتب المرشد الأعلى فى إيران، بأن الدعم العسكرى والسياسى من جانب الدول الصديقة وفى المقام الأول روسيا وإيران، ساعد بشكل فعال فى تعزيز صمود السوريين ضد الإرهاب.

موضوعات متعلقة..

- المرصد السورى: مقتل 110 أشخاص أمس فى أنحاء متفرقة من سوريا
>
>- موسكو: مقتل وإصابة 132 شخصا جراء قصف المسلحين لحلب منذ 27 فبراير الماضى
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل