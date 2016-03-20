أخبار ليبيا اليوم.. خفر السواحل الإيطالى ينقذ أكثر من 900 مهاجر فى صقلية

أخبار ليبيا اليوم

ركزت أخبار ليبيا اليوم على تصريحات خفر السواحل الإيطالى بأنه أنقذ أكثر من 900 مهاجر فى أربع عمليات متفرقة فى مضيق صقلية، فيما تناولت أخبار ليبيا توقيف سلطات ليبيا ببنغازى 60 مهاجرا غير شرعى دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية.>وأبرزت أخبار ليبيا اليوم ما أعلنه خفر السواحل الإيطالى إنه أنقذ أكثر من 900 مهاجر فى أربع عمليات متفرقة فى مضيق صقلية فى حين قالت السلطات الليبية إنها أنقذت نحو 600 مهاجر من أربعة قوارب غرق أحدها.

وقال أيوب قاسم وهو متحدث باسم القوات البحرية الليبية إنه تم انتشال جثث أربع نساء وإن بعض المهاجرين مازالوا مفقودين، وانتشلت أجهزة الطوارئ الإيطالية جثة خلال عمليات الإنقاذ التى قامت بها، وفى العام الثانى لأسوأ أزمة مهاجرين منذ الحرب العالمية الثانية شهدت أوروبا وصول أكثر من 1.2 مليون مهاجر منذ مطلع 2015 أغلبهم من أفريقيا والشرق الأوسط. وواصل خفر السواحل الإيطالى إنتشال مهاجرين يصارعون الأمواج بين ساحل إيطاليا الجنوبى وشمال أفريقيا رغم أن أغلب الساعين لحياة أفضل فى أوروبا سلكوا طرقا أقل خطورة عبر اليونان.

وتواجه ليبيا اضطرابات كما أن شبكات التهريب التى ترسل المهاجرين عبر البحر المتوسط نحو أوروبا راسخة بعمق هناك. وحذر الاتحاد الأوروبى من أن ليبيا يمكن أن تكون مصدر تصعيد جديد لأزمة المهاجرين فى أوروبا.

وقال قاسم إن من بين من تم إنقاذهم قبالة ساحل غرب ليبيا اليوم السبت مهاجرين من دول افريقية واقعة جنوب الصحراء ومن بنجلادش. وقال خفر السواحل الإيطالى السبت إنه أنقذ 378 مهاجرا فى عمليتين منفصلتين اليوم السبت .

فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم توقيف سلطات ليبيا ببنغازى 60 مهاجرا غير شرعى دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية، وغير مستوفين أوراقهم الثبوتية.

ونقلت أخبار ليبيا اليوم عن رئيس مركز إيواء غرب بنغازى للهجرة غير الشرعية النقيب ناصر الصبيحى- فى تصريح صحفى الأحد، أن مركز شرطة "بشر" ببنغازى سلموا 60 مهاجرا غير شرعى إلى مركز الإيواء بالمدينة بعد دخولهم البلاد بطريقة غير شرعية".

>وأضاف أن المهاجرين ضبطوا قبل يومين وسلموا إلى مركز إيواء غرب بنغازى، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم تمهيدا لترحيلهم إلى بلدانهم

موضوعات متعلقة..

السلطات الليبية: القبض على 60 مهاجرا غير شرعى بمدينة بنغازى

>