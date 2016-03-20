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رئيس وزراء فرنسا: 609 من الفرنسيين يقاتلون حاليا فى سوريا و العراق

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رئيس وزراء فرنسا: 609 من الفرنسيين يقاتلون حاليا فى سوريا و العراق رئيس وزراء فرنسا: 609 من الفرنسيين يقاتلون حاليا فى سوريا و العراق

قال رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس، أن 609 من الفرنسيين او المقيمين فى فرنسا يقاتلون حاليا فى صفوف تنظيمات متطرفة فى سوريا و العراق.

و كشف فالس- فى تصريح له اليوم الأحد - أن 168 فرنسيا لقوا حتفهم هناك فيما عاد 300 الى فرنسا، و 1000 يخضعون للمراقبة، فضلا عن توقيف 334 اخرين، كما اشار الى وجود 283 امراة و 18 قاصرا ضمن هؤلاء الأشخاص.

و لفت فالس - نقلا عن أحدث المعلومات التى أوردتها الاجهزة الأمنية الفرنسية- الى ان 800 شخص فى فرنسا أبدوا استعدادهم للسفر لمناطق النزاعات فى سوريا و العراق، و الى ان 2029 فرنسيا او مقيما فى الأراضى الفرنسية على صلة بتنظيمات متطرفة.
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