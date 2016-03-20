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المئات يشيعون جثامين شهداء العريش بالمحافظات فى مشهد مهيب

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المئات يشيعون جثامين شهداء العريش بالمحافظات فى مشهد مهيب المئات يشيعون جثامين شهداء العريش بالمحافظات فى مشهد مهيب
ودع المئات جثامين شهداء الواجب من رجال الشرطة الذين استشهدوا بالعريش، فى مشهد مهيب وسط حالة من الحزن والدموع انتابت الجميع، مع هتافات تطالب بالقصاص.

ومن جانبها، نعت وزارة الداخلية، فى بيان لها، اليوم الأحد، شهداءها الأبرار، الذين استشهدوا أمس السبت، أثناء أداء واجبهم الوطنى بكمين الصفا فى مدينة العريش.

وأعلنت الداخلية، عن أسماء الشهداء، وهم: نقيب محمد عمرو محمد سيد أحمد البدرى ونقيب محمود منير محمود إبراهيم وملازم أول شرف محمد إبراهيم سليمان إبراهيم ومجندون بسام هنداوى محمد وياسر ممدوح محمد ويوسف أمير فؤاد حنا وسعد أحمد سعد محمد ومحمد مصطفى حسين وإبراهيم عبد الغنى على وحسن أبو غنيمة محمد وفتحى جمال فتحى ومحمود إبراهيم عبد الجواد ومحمد طه حسين ومصطفى على محمد وحمادة غريب عبد العزيز .

وتقدم اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بخالص العزاء والمواساة لأسر شهداء الواجب الوطنى، سائلاً المولى - عز وجل - أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

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مصر 365