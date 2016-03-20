بالصور.. الداخلية تزيل الباعة الجائلين من محيط مترو السيدة زينب

قاد اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات أمنية مكبرة استهدفت الباعة الجائلين بمحيط محطة مترو السيدة زينب.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتمت إزالة كل الباعة الجائلين وفرض السيطرة الأمنية على المنطقة وضبط الخارجين عن القانون.
- بالصور.. وزارة الداخلية تزيل الباعة الجائلين من محيط مترو شبرا الخيمة
- ضبط 30 بائعا متجولا ومتسولا داخل وسائل المواصلات فى حملات أمنية
وتمت إزالة كل الباعة الجائلين وفرض السيطرة الأمنية على المنطقة وضبط الخارجين عن القانون.
>وشدد اللواء محمد يوسف على استمرار الحملات الأمنية للتصدى للباعة الجائلين ورفع كل الإشغالات بالطرق.
- بالصور.. وزارة الداخلية تزيل الباعة الجائلين من محيط مترو شبرا الخيمة
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- ضبط 30 بائعا متجولا ومتسولا داخل وسائل المواصلات فى حملات أمنية
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