بالصور.. الداخلية تزيل الباعة الجائلين من محيط مترو السيدة زينب

قاد اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات أمنية مكبرة استهدفت الباعة الجائلين بمحيط محطة مترو السيدة زينب.

وتمت إزالة كل الباعة الجائلين وفرض السيطرة الأمنية على المنطقة وضبط الخارجين عن القانون.

>وشدد اللواء محمد يوسف على استمرار الحملات الأمنية للتصدى للباعة الجائلين ورفع كل الإشغالات بالطرق.

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