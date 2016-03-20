كامل الوزير يدعو سكان العشوائيات لإخلائها لبناء وحدات جديدة تليق بهم

دعا اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، سكان العشوائيات لترك مناطقهم على أن تعطيهم المحافظة قيمة إيجارية أو شقق مؤقتة بديلة حتى تتمكن الدولة من تطوير العشوائيات وبناء مجتمعات جديدة تليق بالمواطن المصرى.

وأعلن "الوزير"، فى مؤتمر صحفى بقصر الاتحادية، أنه سيتم فى 25 أبريل المقبل افتتاح مجموعة كبيرة من الإسكان الاجتماعى فى منطقة الأسمرات 1 والأسمرات 2، حيث سيتم تسليم 11 ألف وحدة من إجمالى 16 ألفا فى 25 أبريل.

ودعا رئيس الهيئة الهندسية، وسائل الإعلام إلى تشجيع سكان العشوائيات إلى مغادرتها لإتاحة الفرصة لتطويرها حتى يحصلوا على وحدات جديدة تليق بهم، مؤكدا اهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى بوضع حد للعشوائيات، وأنه لن تكون هناك أى شبهة فساد فى توزيع الوحدات الجديدة على مستحقيها.

وقال "الوزير"، إنه اعتبارا من أول أبريل سيتم التخطيط على الأرض المناطق السكنية فى العاصمة الجديدة، قائلا: "ستكون أول ما نبدأ به لتوفير المسكن الملائم، بعد الطرق والمرافق، حيث سيتم البدء فى بناء ما بين 20 إلى 25 ألف وحدة سكنية قبل بناء الوزارات والمصالح".

وأضاف أن الهيئة الهندسية تتعاون مع وزارة الإسكان لتنفيذ المشروعات الكبرى لصالح المواطنين والشعب، مشيراً إلى أن الرئيس السيسى وجه بأن يكون الإسكان الاجتماعى بسعر التكلفة وباستخدام أعلى أنواع الخامات المصرية.

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