أخبار عاجلة

انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

كامل الوزير يدعو سكان العشوائيات لإخلائها لبناء وحدات جديدة تليق بهم

Google+ Print
كامل الوزير يدعو سكان العشوائيات لإخلائها لبناء وحدات جديدة تليق بهم كامل الوزير يدعو سكان العشوائيات لإخلائها لبناء وحدات جديدة تليق بهم
دعا اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، سكان العشوائيات لترك مناطقهم على أن تعطيهم المحافظة قيمة إيجارية أو شقق مؤقتة بديلة حتى تتمكن الدولة من تطوير العشوائيات وبناء مجتمعات جديدة تليق بالمواطن المصرى.

وأعلن "الوزير"، فى مؤتمر صحفى بقصر الاتحادية، أنه سيتم فى 25 أبريل المقبل افتتاح مجموعة كبيرة من الإسكان الاجتماعى فى منطقة الأسمرات 1 والأسمرات 2، حيث سيتم تسليم 11 ألف وحدة من إجمالى 16 ألفا فى 25 أبريل.

ودعا رئيس الهيئة الهندسية، وسائل الإعلام إلى تشجيع سكان العشوائيات إلى مغادرتها لإتاحة الفرصة لتطويرها حتى يحصلوا على وحدات جديدة تليق بهم، مؤكدا اهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى بوضع حد للعشوائيات، وأنه لن تكون هناك أى شبهة فساد فى توزيع الوحدات الجديدة على مستحقيها.

وقال "الوزير"، إنه اعتبارا من أول أبريل سيتم التخطيط على الأرض المناطق السكنية فى العاصمة الجديدة، قائلا: "ستكون أول ما نبدأ به لتوفير المسكن الملائم، بعد الطرق والمرافق، حيث سيتم البدء فى بناء ما بين 20 إلى 25 ألف وحدة سكنية قبل بناء الوزارات والمصالح".

وأضاف أن الهيئة الهندسية تتعاون مع وزارة الإسكان لتنفيذ المشروعات الكبرى لصالح المواطنين والشعب، مشيراً إلى أن الرئيس السيسى وجه بأن يكون الإسكان الاجتماعى بسعر التكلفة وباستخدام أعلى أنواع الخامات المصرية.

علاء يوسف: جلسة الرئيس بوزير الإسكان وكامل الوزير استمر 7 ساعات وناقش 3 ملفات
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365