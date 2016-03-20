تشييع جثمان شهيد الواجب فى القليوبية بحضور المحافظ ومدير الأمن

شيع المئات من أهالى قرية الشرفا بالقناطر الخيرية، جثمان شهيد الواجب الوطنى مجند إبراهيم عبد الغنى على إبراهيم، فى مشهد مهيب بحضور محافظ القليوبية، وعدد من قيادات الداخلية.

وردد المشيعون هتافات منها: "لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله"، و"يا شهيد نام وارتاح وإحنا نكمل الكفاح"، وظهرت معالم الحزن على فراق الشهيد، وتقدم المشيعون اللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية، واللواء سعيد شلبى، مدير الأمن، على رأس عدد من قيادات مديرية الأمن.

من جانبه طالب والد الشهيد، بالقصاص لدماء الشهداء، مؤكدا على أن نجله قدم حياته فداء للوطن، وطالب بالمحاكمة العاجلة للجماعات الإرهابية والمنضمين لها.

>خالد عبدالفتاح، ابن عم الشهيد، قال إن الشهيد كان مثالا للتضحية و على خلق طيب وعلاقات جيدة مع أهالى القرية ويشهد له الجميع بحسن الخلق.

إبراهيم على، عم الشهيد، أكد أن الأسرة تلقت خبر استشهاد البطل من خلال مركز شرطة القناطر الخيرية، حيث كان الشهيد يقضى فترة تجنيده فى وزارة الداخلية، وطالب قيادات الأمن بالدولة بدك الإرهاب فى سيناء.

جدير بالذكر أن الشهيد يبلغ من العمر 21 سنة، ووالده بالمعاش، ووالدته ربة منزل، وله من الأشقاء خمسة هو أصغرهم، كما أن شقيقه الأكبر على، سافر إلى ليبيا، ولقى مصرعه هناك، ويعد استشهاد الشهيد الصدمة الثانية فى حياة الأسرة، خاصة وأنه التحق بالخدمة منذ 8 أشهر.

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