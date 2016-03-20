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نقابة الأطباء تحيل وزير الصحة لـ"التأديب" لتغيبه عن التحقيق

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نقابة الأطباء تحيل وزير الصحة لـ"التأديب" لتغيبه عن التحقيق نقابة الأطباء تحيل وزير الصحة لـ"التأديب" لتغيبه عن التحقيق
قررت نقابة الأطباء، حسب بيان لها اليوم، إحالة الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، إلى هيئة التأديب الابتدائية، وذلك بناء على المذكرة المقدمة لمجلس النقابة من لجنة آداب المهنة.

وكانت لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء قد استدعت الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، راضى للتحقيق بناء على قرار الجمعية العمومية الطارئة للأطباء والمنعقدة بتاريخ 12 فبراير الماضى، إلا أن الوزير لم يحضر فى موعد الجلسة المحددة للتحقيق.

وبناءاً على ذلك قرر مجلس النقابة إحالة التحقيق إلى هيئة التأديب الابتدائية .

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