بالفيديو - يوفنتوس يتخطى أحزان دوري الأبطال بافتراس تورينو

واصل يوفنتوس تشبثه بصدارة الكالتشو بعدما اكتسح مضيفه تورينو بنتيجة ثقيلة 4-1 في دربي المدينة اليوم الأحد في إطار مباريات الجولة الـ30 لدوري الدرجة الأولى الإيطالي.

أنهى "البيانوكنيري" شوط المباراة الأول متقدما بهدفين نظيفين أحرهما كل من الفرنسي بول بوجبا والألماني سامي خضيرة.

وفي الشوط الثاني، قلص أندريا بيلوتي الفارق بعد مرور ثلاث دقائق من بداية الشوط، إلا أن الإسباني ألبارو موراتا قتل المباراة بهدفين في الدقيقتين 63 و77.

شهدت المباراة طرد سامي خضيرة بالبطاقة الحمراء المباشرة قبل النهاية بثلاث دقائق.

وكرر يوفنتوس بهذا الانتصار الكبير تفوقه على "التورو" هذا الموسم بعدما هزمه في مباراة الدور الأول على ملعب "يوفنتوس أرينا" برباعية نظيفة.

وتخطى يوفنتوس بهذا الفوز الكبير أحزانه بعد الخروج الدرامي من دوري الأبطال الأربعاء الماضي أمام بايرن ميونيخ الألماني في مباراة إياب دور الـ16 ، ويواصل تربعه على صدارة الترتيب برصيد 70 ليبتعد مؤقتا بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه نابولي الذي سيستضيف جنوى مساء اليوم.

في المقابل تجمد رصيد تورينو عند 33 نقطة في المركز الثالث عشر.

شاهد الأهداف

وواصل فيورنتينا نتائجه السلبية بعدما عاد بتعادل سلبي من عقر دار مضيفه فروسينوني في المباراة التي أقيمت على ملعب "ماتوسا".

وبهذه النتيجة يفشل الفيولا في تذوق طعم الفوز للمباراة الرابعة على التوالي في الكالتشو، ويحقق التعادل الثاني على التوالي ليكتفي بإضافة نقطة لرصيده الذي أصبح 55 يحتل بها المركز الرابع.

في المقابل ارتفع رصيد فروسينوني لـ27 نقطة يقبع بها في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

وعاد كاربي بفوز غالي من ملعب مضيفه هيلاس فيرونا "مارك أنتونيو بينتجودي" بثنائية مقابل هدف.

كان الضيوف هم البادئون بالتسجيل عبر أنطونيو دي جاوديو في الدقيقة 42 لينتهي الشوط بهذه النتيجة.

وفي الشوط الثاني، عادل أرتور لونيتا النتيجة لهيلاس في الدقيقة 63إلا أن كيفن لاسان رد عليه بعدها بأربع دقائق بهدف التقدم والذي حافظ عليه الضيوف حتى النهاية.

وغادر كاربي مناطق الهبوط بعد هذا الفوز بعدما رفع رصيده للنقطة 28 ويبتعد بفارق الأهداف عن باليرمو صاحب المركز الثامن عشر.

في المقابل، ظل هيلاس فيرونا في قاع الترتيب برصيد 19 نقطة.

وواصلت الأرض اللعب ضد أصحابها بعدما عاد كييف فيرونا بالفوز بهدف نظيف من ملعب سامبدوريا (لويجي فيراريس).

حمل هدف الضيوف الوحيد توقيع ريكاردو ميجيوريني في الدقيقة 24 وأضاع بعدها فالتر بيرسا فرصة التعزيز بإهداره ركلة جزاء.

ورفع كييفو رصيده بهذا الفوز لـ38 نقطة، بينما تجمد رصيد السامب عند 32 نقطة في المركز الخامس عشر.

وخيم التعادل الإيجابي على المباراة التي جمعت ساسولو بضيفه أودينيزي على ملعب "تريكولوري".

وضع دوفان زاباتا الفريق الزائر في المقدمة في الدقيقة 8 ولكن عادل ماتيو بوليتانو النتيجة لساسولو في الدقيقة 64 ، ليصبح رصيد ساسولو 45 نقطة يأتي بها سابعا، بينما أصبح رصيد أودينيزي 31 نقطة في المركز السادس عشر.