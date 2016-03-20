بالفيديو - في ظاهرة لا تتكرر كثيرا.. برشلونة يفقد نقطتين بالتعادل أمام فياريال

تعادل برشلونة مع مضيفه فياريال بهدفين لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الإسباني.

إيفان راكيتتيش تقدم في الدقيقة الـ 20 لبرشلونة، قبل أن يضيف نيمار دا سيلفا الهدف الثاني بالدقيقة الـ 41 من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدفين مقابل لا شيء.

في شوط المباراة الثاني، قلص فياريال الفارق بالدقيقة الـ 57 عن طريق سيدريك باكامبو.

لم يكتف فياريال بذلك، فأضاف هدف التعادل بالدقيقة الـ 63 عن طريق جيرمان ماتيو بالخطأ في مرماه، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

التعادل هو الأول بعد 12 فوز متتالي في بطولة الدوري، وكان أخر تعثر بالتعادل أمام إسبانيول في 2 يناير 2016 بدون أهداف.

ورفع برشلونة رصيده للنقطة الـ 76 في صدارة الترتيب، وبفارق 9 نقاط عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الثاني، فيما ارتفع رصيد فياريال للنقطة الـ 54 في المركز الرابع.

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