الداخلية تحتفل بيوم الوفاء لضباط الشرطة بالمعاش

احتفلت اليوم الأحد عددا من مديريات الأمن بيوم الوفاء لضباط الشرطة بالمعاش، حيث حضر الاحتفالات مساعدو وزير الداخلية ومدراء الأمن والقيادات الأمنية وضباط الشرطة الذين خروجوا على المعاش.إعلان - Ads إعلان - Ads
وحرصت القيادات الأمنية بالتأكيد على دور رجال الشرطة فى الحفاظ على الأمن وإعادة الهدوء للشارع وتقديم الشهداء من أجل الوطن.
>- وزير الداخلية يقدم العزاء لأسر شهداء الواجب فى حادث كمين الصفا بالعريش
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وحرصت القيادات الأمنية بالتأكيد على دور رجال الشرطة فى الحفاظ على الأمن وإعادة الهدوء للشارع وتقديم الشهداء من أجل الوطن.
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>- وزير الداخلية يقدم العزاء لأسر شهداء الواجب فى حادث كمين الصفا بالعريش
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