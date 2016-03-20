فى اليوم العالمى للسعادة.. تجنب 4 أسباب غير تقليدية للاكتئاب

يحتفل العالم اليوم بالسعادة ومحاربة الاكتئاب الذى أصبح منتشرا، لأسبابه الأساسية، وأبرزها الصدمة والحزن والمشاكل المالية وأسبابه التى اكتشفها علماء الطب النفسى مؤخرا.

وفى السياق كشف الموقع الأمريكى "health" فى تقرير نشره مؤخرا عن 4 أسباب غير متوقعة للاكتئاب تستدعى مواجهتها لتقليل عدد المكتئبين فى العالم، وهى:

1- التدخين

2- الاستخدام الزائد لـ"فيس بوك"

3- مع اقتراب نهاية برنامج تليفزيونى أو فيلم

4- الاختيارات المتعددة

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>ارتبط التدخين بالاكتئاب، وأثبتت الدراسات أن الأشخاص الأكثر عرضه للاكتئاب هم المدخنون، حيث يؤثر النيكوتين على نشاط الناقلات العصبية فى المخ، ما يؤدى إلى ارتفاع مستويات الدوبامين والسيروتونين، ولعل هذا يفسر طبيعة إدمان التدخين والتقلبات المزاجية المصاحبة لأعراض انسحاب النيكوتين من الجسم، ومن ثم يساعد تجنب السجائر والدخان على تحقيق التوازن بين المواد الكيميائية فى المخ.>يجلس العديد من الشباب - إن لم يكن جميعهم - أمام مواقع التواصل الاجتماعى بالساعات الطويلة، وأجرى الباحثون العديد من الدراسات على هذه العادة التى أصبحت منتشرة بصورة كبيرة، وأظهرت كل النتائج أن استخدام مواقع التواصل الاجتماعى الزائد يصيب الشباب بالاكتئاب، خاصة من هم فى سن المراهقة وما قبل المراهقة، حيث يتولد لديهم صعوبات فى التفاعل الإنسانى الواقعى مع الآخرين.>تقول الدكتورة إميلى موير، أستاذ مساعد الاتصالات بجامعة ولاية أوهايو فى كولومبوس: "إن تعلق البعض بالبرامج التليفزيونية والأفلام يجعلهم يشعرون بالاكتئاب مع اقتراب نهايتها، وذلك بسبب تعلقهم بالعالم الخيالى الذى يعيشونه داخل هذه الأفلام، ورفضهم للواقع الذين يعودون إليه مع الانتهاء من مشاهدة هذه الأفلام".>اتفق علماء النفس، من خلال نتائج الأبحاث الحديثة التى أجروها، على أن الاختيارات المتعددة تواجه الأفراد يوميا تصيب بعضهم بالاضطراب والاكتئاب، وهذه الحيرة تحدث غالبا فى السوبر ماركت ومحلات بيع الملابس والأحذية والإكسسوارات، بسبب كثرة الاختيارات والتى عندما لا يحصلون على أفضلها يشعرون بعدم الرضا والسعادة.

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