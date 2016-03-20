وزير الإسكان: الرئيس وجه بضرورة إنهاء مشروعات الإسكان الاجتماعى فى أسرع وقت

قال وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى معه ورئيس الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة اللواء كامل الوزيرى والذى استمر لمدة سبع ساعات متواصلة تناول 3 موضوعات هى الإسكان الاجتماعى وتطوير العشوائيات والعاصمة الادارية الجديدة.

وأضاف وزير الاسكان – فى مؤتمر صحفى عقد عقب الاجتماع بقصر الاتحادية اليوم – ان الرئيس السيسى وجه بضرورة الانتهاء من مشروعات الاسكان الاجتماعى وتطوير العشوائيات فى اسرع وقت ممكن وعدم تحميل المواطنين اية اعباء اضافية .

وأشار الى انه تم الانتهاء من بناء 106 الاف وحدة سكنية من اجمالى وحدات الاسكان الاجتماعى البالغ عددها 256 الفا، منوها الى انه سيتم الانتهاء من بناء المائة وخمسين وحدة سكنية الباقية بحلول ديسمبر القادم .

وأوضح ان الرئيس وجه بتنفيذ 400 ألف وحدة سكنية جديدة بحلول ابريل عام 2016 ، منوها بان مشروع وحدات الاسكان الاجتماعى يعد الاكبر على مستوى الشرق الأوسط والعالم.

وقال وزير الاسكان ان التكلفة الاستثمارية للواحدات السكنية البالغ عددها 656 الف وحدة تبلغ حوالى 120 مليار جنيه ، منوها الى ان تلك الوحدات ستزود بالمرافق وتضم مجتمع وخدمات متكاملة ومدارس .

واضاف ان الرئيس السيسى وجه بضرورة تسريع تنفيذ مشروع الوحدات السكنية بافضل جودة ممكنة لضمان راحة المواطنين، مشيرا الى ان الدولة تتيح الوحدة السكنية للشاب باقل من التكلفة .

وأوضح اننا عرضنا على الرئيس الاراضى المتاحة لمشروع الوحدات السكنية ، منوها الى ان وزارة الاسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفذ ذلك المشروع الضخم خلال فترة وجيزة والذى سيعد هدية للشباب ومحدودى الدخل .

وأشار الى ان البداية تشمل انشاء 400 الف وحدة سكنية ، وسيحصل الاشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط على تلك الوحدات.

وأوضح ان الاجتماع تناول ايضا تطويري العشوائيات وخاصة العشوائيات الخطرة أو المهددة لحياة الموطنين مثل منشأة ناصر وعزبة خير الله مشيرا الى ان الرئيس وجه بضرورة الانتهاء من انشاء الوحدات السكنية اللازمة فى المناطق العشوائية المهددة خلال عام.

وقال ان الاجتماع تتطرق ايضا الى تطوير العشوائيات غير الملائمة / العشش/ ، حيث وجه الرئيس بسرعة الانتهاء من تطوير 5 مناطق عشوائية بالقاهرة من بينها تل العقارب وعزبة أبو حشمت لافتا الى انه سيتم البناء والتطوير على نفس تلك المناطق .

وأضاف ان محافظة القاهرة وفرت كافة التعهدات لسكان المناطق العشوائية لحصولهم على وحدات سكنية فى نفس المنطقة .. حيث يحصل سكان تلك المناطق على سكن بديل أو ايجار لسكن بديل حتى الانتهاء من تطوير مناطقهم العشوائية .

وقال ان اخلاء المناطق العشوائية سوف يسرع من عمليات تطويرها ، موضحا انه سيتم تشييد 50 الف وحدة سكنية فى المناطق العشوائية سواء المهددة او غير الملائمة بتكلفة تصل الى 7 مليارات جنيه .

وأشار الى ان اننا نحتاج الى نصف مليون وحدة سكنية سنويا لتلبية الاحتياج الحقيقى للمواطنين ، لافتا الى ان الرئيس اكد على ضرورة تنفيذ مشروعات تطوير العشوائيات والاسكان الاجتماعى باسرع وقت ممكن .

وقال وزير الاسكان ان الاجتماع تناول ايضا مشروع العاصمة الادارية الجديدة ،حيث استعرضنا نتائج الزيارات التى تمت للصين وكازاخستان للتعرف على تجربة الدولتين فى مجال تشييد العواصم الادارية والمبانى الوزارات .

وأضاف ان المرحلة الاولى من العاصمة الادارية ستتضمن اقامة مبانى لنحو 12وزارة ومجلس الوزراء والمبانى الرئيسية والبرلمان ومركز المؤتمرات بالاضافة الى مناطق ترفيهية وتجارية والحديقة المركزية التى ستعد الاكبر على مستوى العالم ، مشيرا الى ان مجلس الوزراء وافق على مشاركة شركات مقاولات فى تشييد المرافق اعتبارا من الشهر القادم بتكلفة اجمالية تبلغ 4 مليارات جنيه .

وأشار الى ان الاجتماع تناول ايضا الحى السكنى الاول بالعاصمة الادارية الذى سيضم 25 الف وحدة وستبدأ عمليات التنفيذ اعتبارا من الشهر القادم .

وقال ان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ستبدأ فى تشييد شبكة الطرق ، مضيفا ان الرئيس وجه بالانتهاء من تنفيذ المرحلة الاولى من العاصمة الادارية خلال مدة زمنية لا تتخاوز عامين.

وأضاف ان الدولة من خلال الشركة التى أنشأتها بالمشاركة بين وزارتى الاسكان والدفاع ستتولى اعمال المرافق الرئيسية ، لافتا الى انه سيطرح خلال الاشهر القادمة العقارات التى ستشارك فى تشييدها الشركات المحلية والاجنبية .

وأشار الى ان الدولة تسعى الى تعزيز الثقة بين الاجهزة الحكومية والمواطنين من اجل تسريع تطوير المناطق العشوائية واقناع سكان تلك المناطق باخلائها ، منوها الى ان الهدف الرئيسى يتمثل فى تطوير تلك المناطق العشوائية بالتعاون بين وزارة الاسكان والهيئة الهندسية والمحافظات التى تتواجد بها تلك العشوائيات .

أ ش أ