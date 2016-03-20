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الأموال العامة تتسلم المستندات المضبوطة بجميع فروع نادى وادى دجلة لفحصها

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الأموال العامة تتسلم المستندات المضبوطة بجميع فروع نادى وادى دجلة لفحصها الأموال العامة تتسلم المستندات المضبوطة بجميع فروع نادى وادى دجلة لفحصها
تسلمت نيابة الأموال العامة الملفات والمستندات الخاصة بنادى وادى دجلة الرياضى التى تمكن رجال مباحث الاموال العامة منذ قليل ، من ضبطها ، عقب مداهمة جميع مقرات النادى ، تنفيذا لقرار النيابة.

وتقوم النيابة حاليا بفحص المستندات لربطها وتوثيقها مع المستندات والتحريات التى قدمتها مباحث الأموال العامة ، بعد بلاغات أعضاء نادى وادى دجلة التى تتهم رئيس النادى بالاستيلاء على قيمة اشتراكات أعضاء النادى.

كانت قوة من مباحث الاموال العامة داهمت نادى وادى دجلة الرياضى، على خلفية البلاغات المقدمة ضد رئيس النادى المهندس ماجد سامى، والمتهم فيها بالاستيلاء على قيمة اشتراكات أعضاء النادى.

يذكر أن ما يقرب من 110 ألف عضو تقدموا فى الفترة من 2010 وحتي 2015، ببلاغات للنائب العام يتهمون فيه ادارة نادى وادى دجلة، بالنصب عليهم بعد دفع الاشتراكات الخاصة بهم، لعدم إشهار أربعة فروع تابعة للنادى ومن حق الأعضاء دخولها وفقا لعقد الاشتراك الموقع.

ماجد سامى و"وادى دجلة " فى مرمى مباحث الأموال العامة

http://www.youm7.com/story/2016/3/20/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%89-%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%AF%D8%AC%D9%84%D8%A9--%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B1%D9%85%D9%89-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/2638151#.Vu7Q7_l96M8

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