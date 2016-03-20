بالصور.. أول سيارة تعمل كاملة بالطاقة الشمسية فى الصين

زار "اليوم السابع" مقر شركة "ينجلى الشمسية"، (NYSE: YGE)، yingli solar بمدنية وانينج الكائنة بجزيرة هاينان الصينية، وتعتبر هذه الشركة من أكبر الشركات المصنعة لوحة الطاقة الشمسية فى العالم، حيث تجعل الطاقة الشمسية الممكنة للمجتمعات فى كل مكان عن طريق استخدام الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية من خلال مجموعة من الخبرات العالمية لمواجهة تحديات الطاقة المحلية الفريدة، حيث يوجد مجموعة من الخبراء المحليين وتمكين المجتمعات المحلية فى جميع أنحاء العالم للذهاب للطاقة الشمسية.

وقال أحد مسئولى الشركة، أنه تم شحن أكثر من 60 مليون لوح الشمسية "التى تمثل أكثر من 14 جيجاوات" إلى أكثر من 90 بلدا، بما في ذلك ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا، اليونان، فرنسا، كوريا الجنوبية، الصين، اليابان، البرازيل، أستراليا، جنوب أفريقيا والمكسيك و الولايات المتحدة. وثبت الألواح الشمسية أنها يمكن الاعتماد عليها لأداء فى مناخات وبيئات متنوعة فى كل مكان تقريبا تحت الشمس.

وأضاف، خلال لقاء مع جريدة اليوم السابع، ان هدفهم هو توفير الطاقة الخضراء بأسعار معقولة للجميع، كما أنهم وصلوا إلى صناع أول سيارة فى العالم تعمل بالطاقة الشمسية كاملة، ولكنها مازالت تحت التجارب لطرحها فى الأسواق قريبا.

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