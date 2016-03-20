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بالصور.. تشييع جثمان الشهيد حسن أبو غنيمة بمسقط رأسه فى بنى سويف

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بالصور.. تشييع جثمان الشهيد حسن أبو غنيمة بمسقط رأسه فى بنى سويف بالصور.. تشييع جثمان الشهيد حسن أبو غنيمة بمسقط رأسه فى بنى سويف
شيع آلاف من أهالى مركز الفشن جنازة الشهيد مجند حسن أبو غنيمة محمد "21سنة"، والذى استشهد فى التفجير الذى استهدف أحد الأكمنة الأمنية جنوب مدينة العريش.

تقدم الجنازة العسكرية التى خرجت من مسجد الشيخ غنيم بوسط مدينة الفشن جنوب بنى سويف، المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، واللواء محمود العشرى مدير الأمن، والمحاسب محمود المغربى رئيس مدينة الفشن والقيادات التنفيذية والأمنية بمركز الفشن، و أهالى قرية شنرا مسقط رأس المجند.
>ردد المشيعون هتافات "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله، لا إلة إلا الله الإرهاب عدو الله"، ونقل أهالى الشهيد الجثمان فى سيارة إسعاف إلى مسقط رأس الشهيد بقرية شنرا أقصى جنوب المحافظة.

من جانبة قال الحاج أبوغنيمة والد الشهيد إنة يحتسب ابنه شهيداً عند الله، وإنة فداء للوطن، مشيراً إلى أنه الشهيد لديه ثلاثة إخوة، وهم جمال و إبراهيم وصلاح، وكانت حالة من من الحزن خيمت على أهالى قرية شنرا التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف، عقب وصولهم خبر استشهاده.

وكان 18 من أفراد أحد الأكمنة جنوب محافظة بنى سويف قد استشهدوا نتيجة إطلاق قذيفة هاون عليهم مساءً.

تشييع جثمان الشهيد حسن ابو غنيمة (1)

تشييع جثمان الشهيد حسن ابو غنيمة (2)

تشييع جثمان الشهيد حسن ابو غنيمة (3)

تشييع جثمان الشهيد حسن ابو غنيمة (4)

تشييع جثمان الشهيد حسن ابو غنيمة (5)

تشييع جثمان الشهيد حسن ابو غنيمة (6)

تشييع جثمان الشهيد حسن ابو غنيمة (7)


>- ننشر أسماء شهداء كمين الشرطة جنوب العريش

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