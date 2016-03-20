أخبار الأردن اليوم.. الاردن يدين الهجوم الإرهابى الذى وقع أمس بالعريش

ركزت أخبار الأردن اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمنها، أدان الأردن اليوم الأحد الاعتداء الإرهابى الذى وقع أمس السبت بمدينة العريش وأدى إلى مقتل 13 شرطيا بينهم 4 ضباط وإصابة 12 آخرين أثناء قيامهم بواجبهم الأمنى. .مؤكدا تضامنه مع مصر فى مواجهة الإرهاب.

وأعرب وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الدكتور محمد المومنى، فى بيان له اليوم، عن إدانة الأردن واستنكاره لهذا الحادث الإرهابى الجبان الذى استهدف رجال الأمن بغرض زعزعة استقرار مصر وإدامة الفوضى فيها..مقدما التعازى والمواساة للشعب المصرى بالشهداء ومتمنيا للجرحى الشفاء العاجل.

وجدد المومنى موقف الأردن الثابت والرافض لجميع أشكال التطرف والإرهاب الذى يستهدف الجميع ويهدف إلى زعزعة الأمن وإشاعة الفوضى..داعيا إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولى لمواجهة الإرهاب واجتثاثه من جذوره وتجفيف منابع تمويله حتى لا يكون قادرا على استهداف واغتيال القيم الإنسانية والدينية والأمنية.

ومن أخبار الأردن اليوم، أعلن وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية بالأردن الدكتور هايل داود الأحد، أن الوزارة ستباشر بتركيب 55 كاميرا فى ساحات المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسى الشريف خلال الأيام المقبلة.

وأفاد داود - فى بيان له اليوم – بأن الكاميرات ستراقب على مدار الساعة جميع ساحات الأقصى التى تقع على مساحة 144 دونما تخضع جميعها لدائرة أوقاف القدس التى تتمتع بالوصاية الهاشمية..رافضا الادعاءات المضللة بأن الكاميرات قد تستخدم ضد المرابطين.

وقال "إن الكاميرات وجدت لحماية المقدسات والمقدسيين لا لرصد تحركاتهم، وأن الهدف من تركيبها هو لتوثيق الانتهاكات والاقتحامات التى تمارسها السلطات الإسرائيلية ضد المقدسات الإسلامية فى القدس الشريف إضافة إلى عرض ما يجرى من أحداث أمام أنظار العالم على مدار الساعة".

وأوضح أنه سيكون هناك غرفة تحكم رئيسية للكاميرات فى ساحات الأقصى وبإشراف مديرية أوقاف القدس التى تتبع للوزارة، حيث ستعمل على مدار الساعة وتبث عبر شبكة الإنترنت لتوثيق جميع الاعتداءات الإسرائيلية وتثبيت حقوق المقدسيين والمقدسات الإسلامية أمام القضاء الدولى.

- الأردن: كاميرات الأقصى لحماية المقدسات والمقدسيين لا لرصد تحركاتهم