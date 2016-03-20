أخبار العراق اليوم.. تنظيم داعش يقتل جندى أمريكى شمال العراق

أخبار العراق اليوم

>سيطرت مجموعة من المسلحين التابعين لتنظيم داعش الإرهابى على مبنى بلدية ناحية الحقلانة التابعة لقضاء حديثة، غربى محافظة الأنبار العراقية، ومن ناحيتها تطوق القوات الأمنية العراقية المبنى الذى يسيطر عليه مسلحو داعش، حسب مصادر عسكرية عراقية.

وأشار موقع سكاى نيوز أن القوات العراقية كانت قد بدأت عملية عسكرية ضد تنظيم داعش المتطرف فى قضاء هيت، التابعة لمحافظة الأنبار الواقعة غرب العراق، كما انطلقت العملية العسكرية بقصف جوى ومدفعى على أهداف داعش فى قضاء هيت، وأكدت السلطات فى بغداد استعادة تحرير منطقة جبة على مشارف قضاء هيت من قبضة التنظيم المتطرف.

كما أشارت أخبار العراق اليوم إلى تصدير العراق لأول شحنة من مكثفات الغاز الطبيعى من ميناء أم قصر فى جنوب البلاد ، ضمن جهود تهدف لتعزيز عائدات النفط والغاز فى ظل الضغوط المالية التى تشهدها البلاد، ومن ناحيته قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد أمس السبت، إن "ناقلة أجنبية ستنقل ظهر اليوم الأحد أول شحنة تصديرية للغاز السائل عبر ميناء أم قصر".

وتناولت أخبار العراق أيضاً، مقتل جندى أمريكى إثر قصف قام به تنظيم الدولة الإسلامية قاعدة عسكرية شمالى العراق تضم مستشارين أمريكيين.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن العسكرى القتيل هو برتبة رقيب وتم قتله فى "عمل معاد"، وكان المتحدث باسم التحالف الدولى ستيف وارن أعلن فى تغريدة على تويتر عن مقتل جندى من التحالف.

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