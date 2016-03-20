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بمشاكة 21 جامعة ومعهد..«سوهاج» تفتتح المهرجان السابع للألعاب البيئية والشعبية

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افتتاح المهرجان السابع للألعاب البيئية والشعبية

افتتح دكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، والدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة، صباح اليوم، المهرجان السابع للألعاب البيئية والشعبية، والتي تنظمه الإدارة العامة لرعاية الشباب في الفترة من 19 إلى 21 مارس الحالي على ملاعب المدينة الجامعية للطالبات.

وفي كلمته الافتتاحية أكد رئيس الجامعة على أن المهرجان والذي ينظم للمرة السابعة علي التوالي بالجامعة ما هو إلا خير دليل علي أن سوهاج محافظة آمنة وتحظي بمحبة وثقة الجمي.

وأعرب “نور الدين”، عن بالغ سعادته بوجود طلبة وطالبات الوفود المشاركة بالمهرجان على أرض محافظة سوهاج، مشيرًا  إلى أهمية تلك الاحتكاكات والتواصل بين طلاب الجامعات المختلفة، مما يساعد علي نبذ كل الأفكار الشاذة بينهم.

وفي ذات السياق أكد د. أسامة النمر، ممثل الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، في كلمته على أن طلاب الأنشطة هم خير الممثلين للجامعات المصرية، معربًا عن سعادته وفخره بوجوده على أرض الجامعة.

وأضاف محروس محمود مستشار الأنشطة الطلابية أن حفل افتتاح المهرجان قد سبقه عرض كرنفالي ضم كل وفود الجامعات المشاركة، حيث طاف الكرنفال شوارع وميادين المحافظة في طريقه إلي الجامعة، ثم بدأت فعاليات المهرجان بطابور عرض حملة الأعلام للوفود المشاركة وكلمات الحضور وبعض الفقرات والعرض الفنية والفلكلورية، كما قام رئيس الجامعة يشاركه محافظ الإقليم بتفقد بانوراما الألعاب البيئية والشعبية والإذن ببدأها.

 

افتتاح المهرجان السابع للألعاب البيئية والشعبية

افتتاح المهرجان السابع للألعاب البيئية والشعبية

افتتاح المهرجان السابع للألعاب البيئية والشعبية

افتتاح المهرجان السابع للألعاب البيئية والشعبية

افتتاح المهرجان السابع للألعاب البيئية والشعبية

افتتاح المهرجان السابع للألعاب البيئية والشعبية

افتتاح المهرجان السابع للألعاب البيئية والشعبية

افتتاح المهرجان السابع للألعاب البيئية والشعبية

افتتاح المهرجان السابع للألعاب البيئية والشعبية

افتتاح المهرجان السابع للألعاب البيئية والشعبية

افتتاح المهرجان السابع للألعاب البيئية والشعبية

افتتاح المهرجان السابع للألعاب البيئية والشعبية

افتتاح المهرجان السابع للألعاب البيئية والشعبية

افتتاح المهرجان السابع للألعاب البيئية والشعبية

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