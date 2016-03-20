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علاء يوسف: اجتماع الرئيس بوزير الإسكان وكامل الوزير استمر 7 ساعات

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علاء يوسف: اجتماع الرئيس بوزير الإسكان وكامل الوزير استمر 7 ساعات علاء يوسف: اجتماع الرئيس بوزير الإسكان وكامل الوزير استمر 7 ساعات
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتماعا اليوم، الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، واللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهو الاجتماع الذى استمر نحو 7 ساعات كاملة.

من جانبه قال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية فى مؤتمر صحفى بقصر الاتحادية اليوم، إن الرئيس استعرض الخطط الجارى تنفيذها فيما يتعلق بالإسكان الاجتماعى، والعاصمة الإدارية الجديدة، وتطوير العشوائيات عن طريق إنشاء وحدات سكنية لائقة.


>مؤتمر صحفى عصر اليوم لعرض نتائج اجتماع السيسى ومصطفى مدبولى وكامل الوزير

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