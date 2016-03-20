بالصور.. أهالى أبو عارف بالسويس يشيعون جثمان شهيد العريش

شيع أهالى منقطة أبو عارف بحى الجناين فى محافظة السويس جثمان الشهيد مصطفى على محمد، أحد مجندى الشرطة، والذى استشهد إثر تفجير كمين حى الصفا جنوب العريش بواسطة سيارة مفخخة أدت إلى استشهاد 15 فرد شرطة بينهم 3 ضباط.

وتقدم الجنازة اللواء مجدى عبد العال مدير أمن السويس، والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية ونواب مجلس الشعب.

وردد المشاركون فى الجنازة "الشهيد حبيب الله" و "لا للإرهاب" و "الله أكبر".

وتقيم أسرة الشهيد بقرية أبو عارف فى حى الجناين، وهو الأوسط بين شقيقيه محمد ويوسف، وقد التحق بالخدمة العسكرية منذ 3 شهور، وبعد إنهاء فترة التدريب تم إلحاقه بمعسكر أمن مركزى فى العريش، لآداء فترة خدمته فى شمال سيناء.

- أمن السويس: تشييع جثمان شهيد العريش فور وصوله بحى الجناين

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