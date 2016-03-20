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وكيل تعليم بنى سويف يفتتح معرضاً للصحافة بمشاركة 110 مدرسة

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وكيل تعليم بنى سويف يفتتح معرضاً للصحافة بمشاركة 110 مدرسة وكيل تعليم بنى سويف يفتتح معرضاً للصحافة بمشاركة 110 مدرسة
افتتح اليوم نبوى محمد على وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف معرض الصحافة المقام بمدرسة سيد عبدالقادر الابتدائية المشتركة بمركز ناصر شمال المحافظة. بمشاركة 110 مدرسة "68 ابتدائية و42 إعدادية" تابعة للإدارة التعليمية.

حيث أشاد نبوى بتنوع أعمال وموضوعات المعرض ومناقشتها الكثير من المشاكل الموجوده على أرض الواقع، وذلك فى حضور أحمد عزت مدير إدارة ناصر التعليمية وأيمن الكاشف وكيل الإدارة واعتماد حافظ موجه عام الصحافة المدرسية وجمعة بيومى مدير التعليم الإبتدائى بالإدارة، وتفقد مدرسة عبد الرحمن هديب الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة ناصر التعليمية حيث أشاد بانتظام العملية التعليمية لافتاً إلى وجود بعض السلبيات والتى يمكن تداركهامثل تأخر عدد من المعلمين.
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>- إحالة 17 موجهاً وإدارياً بتعليم بنى سويف للتحقيق لعدم التوقيع بدفتر الحضور

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