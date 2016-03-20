مارتن يول يجهز الشيخ للعب أمام ديروط

حرص الهولندي مارتن يول المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي على الانفراد باحمد الشيخ لاعب الفريق في نهاية مران اليوم الأحد لمنحه بعض التدريبات الفنية الخاصة بالتسديد على المرمى.

الهولندى استعان بمساعده ليندمان مخطط الأحمال البدنية لتجهيز الشيخ تمهيدا للاستعانة به في مواجهة ديروط المرتقبة بمسابقة كأس مصر.

وأشاد مارتن يول خلال الجلسة برغبة الشيخ في إثبات نفسه مؤكدا له على أنه بات قريب من الحصول على فرصته كاملة في تشكيلة الفريق الأساسية.

وشهد المران تدريب اللاعب على دقة التصويب وقام يول بتعليم الشيخ كيفية استخدام وجه الحذاء لإرسال الكرات بدقة.

ويلتقي الأهلي مع نظيره ديروط يوم 30 مارس الجاري، في إطار مباريات دور الـ 32 من البطولة.