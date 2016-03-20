بالصور .. لجنة مجلس النواب تزور الوادى الجديد لتنمية المناطق الحدودية

استقبل اليوم اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، اللجنة المشكلة من مجلس النواب لزيارة المناطق الحدودية بمشاركة 13 عضوًا بالمجلس خلال زيارتهم لمحافظة الوادى الجديد.

ورحب محافظ الوادى الجديد بأعضاء اللجنة على الاستجابة السريعة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لزيارة المناطق والمحافظات الحدودية ما يعكس حرص نواب البرلمان على استكمال جهود الدولة لتنمية المحافظات الحدودية والصعيد.

وتم عقد اجتماع موسع بحضور جميع التنفيذى بالمحافظة تم خلاله عرض تقديمى (داتا شو) عن مقومات وإمكانيات المحافظة الأساسية وكذلك مطالب المحافظة.

وطالب اللواء محمود عشماوى من أعضاء لجنة مجلس النواب زيادة الاعتماد المخصص للمحافظة ببعض المحاور الأساسية بالمحافظة ومنها الطرق – الصحة والتعليم – الإسكان – الاستثمار.

كما طالب المحافظ بإنشاء مصنع للأسمدة الفوسفاتية ومصنع آخر للأسمنت بالمحافظ وذلك لخلق فرص عمل أمام الشباب وتنمية المحافظة.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة اليوم يرافقها المحافظ بجولة تفقدية بمدينة الخارجة لتفقد تطوير مستشفى الخارجة العام.

موضوعات متعلقة:

> - بالفيديو والصور.. لجنة النواب الخاصة بالمناطق الحدودية تختتم زيارتها لأسوان

>