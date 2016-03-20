محافظ أسوان يوقع اتفاقية تفاهم لإنشاء مركز معلومات لشبكات المرافق

وقع اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، مذكرة تفاهم مع رودى رونكو رئيس مشروع التخطيط الفعال والخدمات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك بمقر معهد التخطيط القومى بالقاهرة لإنشاء مركز معلومات شبكات المرافق والتخطيط العمرانى بمحافظة أسوان بتكلفة إجمالية 5 مليون جنيه.

وعلى هامش توقيع مذكرة التفاهم أكد اللواء مجدى حجازى، أن تنفيذ هذا المشروع الخدمى يأتى من منطلق الحرص على تطوير برامج الخدمات الحكومية بتبنيها لإنشاء هذا المركز المعلوماتى لشبكات المرافق والتخطيط العمرانى فى مدن وقرى أسوان.

ولفت محافظ أسوان إلى هذا المشروع الخدمى سيكون له مردود إيجابى من خلال مساهمة جهود الأجهزة التنفيذية فى سرعة التعرف على أى مشاكل خاصة بالمرافق الأساسية ولا سيما المرتبطة بشبكات مياه الشرب والصرف الصحى لسرعة التعامل معها.

ومن جانبها، أشارت سلوى طباله مسئول أول برامج الحكومة والديمقراطية بالوكالة الأمريكية للتنمية بأن المركز يهدف إلى المحافظة على البنية الأساسية من الطرق والمرافق المخلفة، بجانب خطوط الكهرباء والتليفونات وشبكات المياه والصرف الصحى والغاز وأنابيب البترول وتأمين استمرار عملها وترشيد تكلفه صيانتها وإصلاحها وتطويرها.

كما سيقدم المركز خدماته لكل من المواطنين والهيئات والشركات كلاً حسب حاجته ، وكذلك سيقوم بمعاونة إدارة حماية أملاك الدولة بالحفاظ علي أراضي الدولة ومعاونة الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية للقيام بالرفع المساحى للأراضى المطلوب البناء عليها للتأكد من تواجدها داخل الأحوزة العمرانية من عدمه، كما سيقوم بمعاونة إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة في تحديث المخطط التفصيلى للمدن وإنتاج خرائط تفصيلية وخرائط مرافق، مؤكدة على أنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المركز خلال 6 أشهر.

وتابعت مسئول أول برامج الحكومة والديمقراطية بالوكالة الأمريكية للتنمية بأن المركز سيعمل بطاقة 83 موظف سيتم تدريبهم علي أنواع مختلفة من التدريب بهدف الحصول علي الخرائط التفصيلية وبناء قاعدة بيانات كاملة توضح المرافق بمحافظة أسوان.

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